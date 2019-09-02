У Херсонській області назвали причину замору риби

18:15 06.11.2019   Украина

Масовий замор риби в Дніпро-Бузькому лимані в Херсонській області стався через природні процеси.

Про це заявив завідувач кафедри водних біоресурсів та акваторії Херсонського державного аграрного університету Павло Кутіщев, передає РБК-Україна.

За словами Кутіщева, масовий замор риби в лимані стався через збільшення концентрації аміаку. Він додав, що виділення аміаку сталося через природні процеси, а не через втручання людини.

"Ми стверджуємо, що задуха риби - явище природнє, яке по Україні спостерігається по всім містах внаслідок підвищення температури клімату. Це наслідок екологічних змін, трансформації Дніпра каскадом водосховища", - пояснив науковець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Херсонській області виявили масовий замор риби. За приблизними підрахунками, померло понад 1,5 млн. особин різних видів риб. За фактом масової загибелі риби поліція відкрила кримінальне провадження, також було призначено експертизи повітря, води і грунту.



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