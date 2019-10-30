Amnesty International визнала кримського активіста Мустафаєва в’язнем совісті

18:01 06.11.2019   Крым

Фігурант другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», один з координаторів громадського об’єднання «Кримська солідарність» Сервер Мустафаєв визнаний в’язнем совісті.

Про це мовиться у повідомленні міжнародної правозахисної організації Amnesty International, опублікованому на сайті організації, передає Радіо Свобода.

«В першу чергу, це певний привід для того, щоб більш ретельно моніторити його процес. Увага з боку міжнародних представників до цього процесу. Докази сторони обвинувачення будуть піддані аналізу не тільки адвокатами, які беруть участь у справі, а й усім міжнародним співтовариством. І, природно, публічність – це один з інструментів захисту. Всі ті порушення, які будуть в справі, вони будуть систематизовані і доводити один єдиний тезис: що кримські татари, що мусульмани в Криму – не терористи і їх переслідують виключно за їх активну громадянську позицію, і їх релігійні і національні переконання», – прокоментувала заяву Amnesty International адвокат Ліля Гемеджі.

На її думку, включення Сервера Мустафаєва, до списку «в’язнів совісті» Amnesty International посприяє його звільненню.

«Тепер під час всіх своїх міжнародних зустрічей і міжнародних контактів ми можемо передавати документи Amnesty International. Плюс це одна з форм реагування на незаконні переслідування. Я сподіваюся, що цей статус дозволить наблизити його звільнення, його возз’єднання з його сім’єю і повернення на шлях правозахисної діяльності», – додала адвокат.

У жовтні 2017 року російські силовики заарештували шістьох жителів Бахчисараю. Це Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Мемет Бєлялов, Сейран Салієв, Сервер Зекірьяев і Ернес Аметов. ФСБ Росії інкримінує їм участь у забороненій в Росії організації «Хізб ут-Тахрір».

21 травня 2018 року року в окупованому Криму затримали координатора «Кримської солідарності» Сервера Мустафаєва і жителя села Долинне Бахчисарайського району Едема Смаїлова. Звинувачення проти них долучили до бахчисарайськї «справи Хізб ут-Тахрір».



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