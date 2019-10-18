Росія поставить Сербії зенітні ракетно-гарматні комплекси (ЗРГК) "Панцир-С" в найближчі місяці попри застереження США про можливі санкції проти балканської країни в разі таких закупівель.

Як пише "Європейська правда", поставку комплексів російському державному агентству ТАСС підтвердив гендиректор "Рособоронекспорту" Олександр Міхєєв.

"Йде виробництво (комплексів) і навчання (сербських фахівців), все відбувається відповідно до термінів, зривів ніяких немає. Найближчим часом закінчується навчання, російська сторона приступає до поставок. У найближчі місяці контракт буде завершено", - сказав Міхєєв.

24 жовтня президент Сербії Александр Вучич заявив, що Белград замовив у Росії комплекс "Панцир-С".

Тим часом минулого тижня спеціальний посланник США на Західних Балканах Метью Палмер попередив Сербію, що покупка російської зброї "створює ризик" санкцій США, пише агентство AP.

Коментуючи заяву Палмера про те, що купівля "створює ризик" санкцій, міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич заявив, що для санкцій немає підстав.

ЗРГК "Панцир-С" призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від засобів повітряного нападу за будь-якої погодно-кліматичної та радіоелектронної обстановки вдень і вночі.

Сербія залишається ключовим союзником Росії та водночас прагне вступити в Європейський союз. Белград відмовляється бути членом НАТО та не приєднався до західних санкцій проти Росії через агресію в Україні.