Украинские морские порты, большая часть из которых находятся в Одесской области, в этом году могут установить рекорд по перевалке грузов.

Об этом на пресс-конференции рассказал глава АМПУ Райвис Вецкаганс, передает корреспондент Украинской Службы Информации.

Так, в 2019 лишь за 10 месяцев общее количество грузов, которые прошли перевалку в украинских морских портах, больше, чем за весь год в 2018. На первом месте перевалка зерновых, также увеличились показатели по перевалке подсолнечного масла.

У нас за 10 месяцев этого года перевалка грузов составила 129, 8 миллионов тонн. В прошлом году за весь год было 132 миллиона тонн, - рассказал Райвис Вецкаганс.