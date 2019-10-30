Военная делегация из США побывала на украинских военных кораблях и вышла в море в Мариуполе
|17:15 06.11.2019
|Крым
Мариуполь посетила американская делегация во главе с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает MRPL.CITY.
На базе Донецкого областного военного комиссариата заместитель министра обороны Алина Фролова и представители военного командования рассказали иностранным гостям о текущей ситуации с безопасностью Приазовья и мерами, которые принимаются всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.
Также делегация США посетила стоянку кораблей тактической группы «Тритон» ВМС ВС Украины.
Здесь украинские военные моряки провели гостям обзорную экскурсию по поисково-спасательному судну «Донбасс», также был осуществлен выход в море на малом бронированном артиллерийском катере «Кременчуг».
Кроме того, представители Вооруженных сил Украины подробно рассказали о текущей ситуации в Азовском море и агрессивных действиях россиян в его акватории.
Ранее сообщалось, что американские дипломаты вышли в море из Мариуполя на артиллерийском судне.
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