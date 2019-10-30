Мариуполь посетила американская делегация во главе с заместителем помощника министра обороны США Лорой Купер.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС, передает MRPL.CITY.

На базе Донецкого областного военного комиссариата заместитель министра обороны Алина Фролова и представители военного командования рассказали иностранным гостям о текущей ситуации с безопасностью Приазовья и мерами, которые принимаются всеми силовыми структурами для стабилизации и улучшения гуманитарной составляющей в районе проведения ООС.

Также делегация США посетила стоянку кораблей тактической группы «Тритон» ВМС ВС Украины.

Здесь украинские военные моряки провели гостям обзорную экскурсию по поисково-спасательному судну «Донбасс», также был осуществлен выход в море на малом бронированном артиллерийском катере «Кременчуг».

Кроме того, представители Вооруженных сил Украины подробно рассказали о текущей ситуации в Азовском море и агрессивных действиях россиян в его акватории.

Ранее сообщалось, что американские дипломаты вышли в море из Мариуполя на артиллерийском судне.