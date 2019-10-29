Оккупанты Крыма согласовали "приватизацию" акционерных обществ «Крым-Вино» и «Керченский металлургический завод»
|17:01 06.11.2019
|Крым
Такое решение было принято на внеочередной "сессии" оккупированного Крыма в среду.
"Депутаты" утвердили соответствующие изменения "в прогнозный план приватизации имущества на 2019 год", передает Аргументы Недели - Крым.
Как сообщила "министр имущественных и земельных отношений" оккупированного Крыма Анна Анохина, приватизации подлежат 100% уставного капитала предприятий.
«Данные изменения помогут нам выполнить план приватизации и пополнить доходную часть бюджета Крыма на 2019 год», – цитирует ее «РИА Крым».
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