Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
|16:45 06.11.2019
|Румыния
Уряд Румунії в середу висунув двох кандидатів на пост свого комісара у новій Єврокомісії. Ними стали європейські депутати Адіна Валеан та Зігфрід Мурешан, заявив прем'єр-міністр Людовік Орбан.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Після консультацій з президентом Румунії ми вирішили висунути двох кандидатів", - сказав Орбан журналістам.
Мурешан є депутатом Європейського парламенту з 2014 року від Європейської народної партії. Він був речником ЄНП і заступником голови групи в парламенті.
Валеан - євродепутатка з 2006 року. Цьогоріч її, члена ЄНП, обрали головою комітету Європейського парламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики.
Нова Європейська комісія повинна була почати роботу 1 листопада, проте через політичні перетурбації в Румунії Бухарест затягував із висуненням свого єврокомісара.
4 листопада парламент Румунії проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном, що нарешті дало змогу "розморозити" загальмований процес призначення нової Єврокомісії.
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