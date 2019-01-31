Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію

16:45 06.11.2019   Румыния

Уряд Румунії в середу висунув двох кандидатів на пост свого комісара у новій Єврокомісії. Ними стали європейські депутати Адіна Валеан та Зігфрід Мурешан, заявив прем'єр-міністр Людовік Орбан.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Після консультацій з президентом Румунії ми вирішили висунути двох кандидатів", - сказав Орбан журналістам.

Мурешан є депутатом Європейського парламенту з 2014 року від Європейської народної партії. Він був речником ЄНП і заступником голови групи в парламенті.

Валеан - євродепутатка з 2006 року. Цьогоріч її, члена ЄНП, обрали головою комітету Європейського парламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики.

Нова Європейська комісія повинна була почати роботу 1 листопада, проте через політичні перетурбації в Румунії Бухарест затягував із висуненням свого єврокомісара.

4 листопада парламент Румунії проголосував за призначення нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Людовіком Орбаном, що нарешті дало змогу "розморозити" загальмований процес призначення нової Єврокомісії.



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