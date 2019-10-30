Подільський районний суд Києва переніс слухання справи за підозрою керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського у державній зраді на 14 січня наступного року.

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі прокуратури АР Крим.

"Сьогодні, 6 листопада 2019 року, керівник "РИА Новости-Украина" вкотре не з'явився на судове засідання. За словами сторони захисту, неявка пов'язана з перебуванням на лікуванні", - зазначили у прокуратурі.

У зв'язку з цим Подільський районний суд міста Києва переніс судове засідання на 14 січня 2020 року.

Як повідомлялося, 15 травня 2018 року співробітники Служби безпеки України затримали Вишинського в Києві. Тоді спільно з прокуратурою АР Крим вони провели слідчі дії (обшуки) в офісі "РИА Новости-Украина" в Києві. Вишинському оголосили про підозру в кримінальному провадженні, відкритому за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

16 травня Вишинського привезли до Херсона, де 17 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Херсонський суд уже декілька разів продовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.

Подільський райсуд Києва у липні 2019 року продовжив на два місяці запобіжний захід Вишинському. Арешт було продовжено до 19 вересня без визначення розміру застави. Адвокати головного редактора подали апеляційну скаргу на це рішення. При цьому 20 серпня Київський апеляційний суд відклав розгляд скарги.

28 серпня Київський апеляційний суд пом'якшив Вишинському запобіжний захід, обравши замість тримання під вартою особисте зобов'язання. Вишинського відразу звільнили з-під варти.

Вишинський дав згоду на добровільну участь у процесі взаємного звільнення утримуваних у РФ і Україні осіб і на готовність до переміщення за межі України та 7 вересня прилетів до РФ разом з іншими особами за списком.