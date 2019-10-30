НАТО нарощуватиме підтримку України, незважаючи на скандали у Вашингтоні - Столтенберг
|16:15 06.11.2019
|Украина
Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу заявив, що підтримка альянсом України не слабшає, незважаючи на політичні процеси у Вашингтоні.
"Я не торкатимусь процесів, які тривають у Конгресі США. А що я зроблю - все необхідне, щоб всі союзники із НАТО продовжували надавати підтримку Україні, і це саме те, що вони роблять нині", - наводять західні ЗМІ слова Столтенберга, сказані журналістам, передає Інтерфакс-Україна.
"Ми дійсно нарощуємо зусилля після агресивних дій проти українських кораблів у Чорному морі. Союзники із НАТО, включаючи США, щодня доводять, що вони солідарно надають підтримку Україні", - зазначив він.
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