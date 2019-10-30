Генсек НАТО Єнс Столтенберг у середу заявив, що підтримка альянсом України не слабшає, незважаючи на політичні процеси у Вашингтоні.

"Я не торкатимусь процесів, які тривають у Конгресі США. А що я зроблю - все необхідне, щоб всі союзники із НАТО продовжували надавати підтримку Україні, і це саме те, що вони роблять нині", - наводять західні ЗМІ слова Столтенберга, сказані журналістам, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми дійсно нарощуємо зусилля після агресивних дій проти українських кораблів у Чорному морі. Союзники із НАТО, включаючи США, щодня доводять, що вони солідарно надають підтримку Україні", - зазначив він.