Україна і НАТО до 2023 року продовжили співпрацю по програмі ліквідації щодо перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР.

Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Під час засідання Комісії з координації євроатлантичної інтеграції України за участі заступниці Генсекретаря НАТО Беттіни Каденбах представники уряду України та Альянсу обговорили стан та перспективи розвитку відносин з НАТО", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ДАЗВ вже має досвід співпраці з Альянсом: у 2017 року було ліквідовано могильник на Житомирщині.

"Наразі триває другий такий проект - на об’єкті "Цибулеве" на Кіроградщині - і заплановано третій - у смт Делятин на Івано-Франківщині", - зазначив голова ДАЗВ Володимир Фещенко.

За його словами, реалізація таких проєктів - це не лише мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище, а й значний внесок у розвиток сучасної науки.

"Такі прагнення знайшли відображення у Річній національній програмі, згідно з якою до 2023 року "продовжено реалізацію проектів у рамках Трастового фонду НАТО щодо перезахоронення радіоактивних відходів, що утворилися внаслідок виконання військових програм колишнього СРСР". Це дозволить покращити загальну екологічну ситуацію в країні та уникнути ризиків, пов’язаних із неналежним захороненням таких видів відходів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, першим об’єктом, процес ліквідації якого відбувався за підтримки НАТО, став полігон "Вакуленчук". Його ліквідація завершилася на початку 2017 року.

Нагадаємо, у травні цього року Україна підписала контрактні документи з НАТО у рамках проекту з захоронення радіоактивних відходів, які зберігаються в могильнику на об’єкті "Цибулеве" у Кіровоградській області.