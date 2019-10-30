В уряді назвали дати сесії Парламентської асамблеї НАТО в Україні

15:30 06.11.2019   Украина

Сесія Парламентської асамблеї НАТО запланована в Києві на 22-25 травня наступного року.

Про це написав у Twitter віцепрем‘єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, інформує УНН.

"Навесні наступного року запланована важлива подія — сесія Парламентської асамблеї НАТО в Києві 22-25 травня. Важливо, що колеги включили у повному обсязі кошти на її проведення до бюджету-2020, який зараз готується до другого читання", - написав Кулеба.

Він також підкреслив, що уряд має гідно зустріти гостей з Альянсу.

Нагадаємо, минулого тижня Україну відвідала Північноатлантична рада на чолі з Генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. 



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