“Півострів страху”: за час окупації - понад 360 випадків переслідувань журналістів у Криму

15:15 06.11.2019   Крым

За час окупації Криму правозахисники зафіксували щонайменше 369 випадків переслідування журналістів.

Про це зазначила голова Центру прав людини Zmina Тетяна Печончик під час парламентських слухань "Безпека діяльності журналістів в Україні: стан, проблеми і шляхи їх вирішення", повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За цей час Крим перетворився на "півострів страху", а навколо нього була вибудувана "стіна мовчання". Там незалежна журналістика була в принципі знищена як така. І зараз, за оцінками міжнародної організації Freedom House, Крим займає передостанні місця у світі за станом свободи слова. Позаду лише такі країни, як Узбекистан, Туркменистан та Північна Корея. За 5,5 року окупації Криму наша організація разом із Кримською правозахисною групою зафіксувала щонайменше 369 випадків переслідування журналістів у Криму", - зазначила вона.

Печончик наголосила, що щонайменше сотня випадків переслідувань припала на перший місяць силового захоплення Криму.

"Близько сотні журналістів і десять редакцій були змушені через переслідування і тиск переїхати на материкову частину України, а багато журналістів, які залишились у Криму, через погрози і залякування були змушені піти з професії", - відмітила правозахисниця.

Вона наголосила, що наразі на території Криму немає українських телеканалів, радіосигнали глушаться і, крім того, заблоковані 20 інтернет-видань.

"Було відкрито більше десятка кримінальних справ проти кримських блогерів і журналістів, зокрема проти Андрія Клименка, Миколи Семени, Анни Андрієвської та інших", - додала Печончик.

Правозахисниця також наголосила, що українській владі необхідно добиватися звільнення українських політв'язнів (серед яких є ті, хто був ув'язнений за громадську і журналістську діяльність), а також введення персональних санкцій від урядів демократичних країн щодо осіб, які "найбільш злісно порушували права журналістів у Криму".



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