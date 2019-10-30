Міжнародні гідрографи вилучили з каталогів навігаційні карти Росії на води України

15:01 06.11.2019   Крым

Регіональні центри електронних карт Міжнародної гідрографічної організації PRIMAR (Норвегія) та IC-ENC (Велика Британія) вилучили російські електронні навігаційні карти на води України зі своїх каталогів.

Про це розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє пресслужба відомства, передає Укрінформ.

«Регіональні центри електронних карт Міжнародної гідрографічної організації PRIMAR (Норвегія) та IC-ENC (Велика Британія) вилучають російські карти зі своїх каталогів задля забезпечення безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях та дотримання і виконання резолюції Генасамблеї ООН А/Res/68/262», - заявив Криклій.

Він зазначив, що анексія Криму, незаконне будівництво та експлуатація мосту у Керченській протоці – це дії Російської Федерації, які не тільки порушують суверенітет та територіальну цілісність України, а й створюють загрози у забезпеченні безпеки судноплавства в Азовському і Чорному морях.

“Ми сподіваємось на подальшу увагу всіх країн світу до цієї проблеми», - підкреслив Криклій.

Керівник Гідрографічної служби Сполученого Королівства Великобританії Тім Лоув у своєму листі зауважив, що Сполучене Королівство і його партнери з Європейського Союзу не визнають незаконної анексії Криму Росією.

«Гідрографічна служба Сполученого Королівства (UKHO) є агенцією, що підпорядковується урядові Сполученого Королівства та дотримується політичного курсу, який ґрунтується на курсі ЄС щодо невизнання контролю Росії над Кримом. Курс ЄС передбачає, що держави-члени, міжнародні організації та спеціалізовані агенції не визнають жодної зміни статусу Криму або чорноморського портового міста Севастополь та утримуються від дій або відносин, які можуть тлумачитись як визнання (відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Територіальна цілісність України» (А/Res/68/262)). Політика уряду Сполученого Королівства залишиться незмінною після виходу Сполученого Королівства з Європейського Союзу», - наголосив Лоув.

У Мінінфраструктури зазначили, що Російська Федерація розпочала виробляти та реалізовувати на міжнародному ринку свої навігаційні карти на територію України в 2008 – 2012 роках.

Росія незаконно реалізовувала морські електронні навігаційні карти на територію України, чим створювала загрозу мореплавству в Чорному та Азовському морях.



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