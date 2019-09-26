У центральній Греції в результаті вибуху на заводі виробника нікелю Larco у Фтіотиді був смертельно поранений 55-річний робітник.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ekathimerini.

Смерть робітника була підтверджена президентом профспілки металургів у Фтіотиді Панайотісом Політісом. Він додав, що тіло жертви досі не знайдене.

Обставини інциденту поки не з’ясовані.

Міністр енергетики Греції Костіс Хатзідакіс висловив співчуття родині загиблого. Міністр пообіцяв, що влада буде розслідувати причину смертельного вибуху і притягне винних до відповідальності.