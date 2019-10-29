"Я середній, такий, як усі" - дослідили, як живуть малозабезпечені поблизу кордону з анексованим Кримом

14:30 06.11.2019   Крым

Одномоментна бідність великої кількості людей спіткала прифронтові населені пункти України внаслідок окупації Донбасу та прикордонні після анексії Криму. І саме на Херсонщині зараз менш сфокусована увага науковців.

Але нещодавно дослідження, проведене тут, показало, який рівень життя мають тутешні жителі, передає Gazeta.ua.

Центр близькосхідних досліджень спільно з Аналітичним центром Українського католицького університету презентували результати дослідження "Культура (субкультури) бідності в Україні", підтриманого міжнародним фондом "Відродження".

"Ми не мали можливості охопити всю країну, тому для пілотного дослідження обирали між Луганщиною та Херсонщиною. Зупинилися на Херсонській області, бо вона менше досліджується, - розповідає дослідниця Оксана Міхеєва. - Після анексії Криму та початку воєнних дій на Донбасі регіон стикнувся з новими проблемами. Приймав вимушених переселенців. Раніше сільськогосподарські райони торгували зі степовим Кримом, а кілька років тому це припинилося. Із початком війни, безвізом змінився і курортний бізнес приморських міст".

Досліджували не показники зарплат, доходів і видатків, а оцінку забезпеченості самими людьми.

"Часто малозабезпечені відносять себе до середнього рівня достатку. Кажуть: "Я середній, такий, як усі". Але "усі" найчастіше – це незаможне оточення. Українці звикли перебільшувати витрати. А доходи рахують лише за офіційними регулярними надходженнями. Не вписують тіньових, субсидій, компенсацій за сніданки у школі".

Переважній більшості респондентів грошей вистачає лише на базові потреби: їжу, одяг і оплату комунальних послуг. Живуть "від зарплати до зарплати". Іноді прожити місяць допомагають кошти з кредиток.

Серед малозабезпечених визначають людей, бідність яких об'єктивна, - люди з інвалідністю, сироти. Для таких доречна державна допомога у вигляді пільг, як наразі. Для інших груп визначених дослідженням науковці рекомендують змінювати підходи.

В Україне не так багато екстремальної бідності, яка поширена в багатьох країнах третього світу. Основна причина бідності в державі - недостатньо розвинені інституції", - розповідає співзасновник освітньої онлайн платформи Prometheus Іван Примаченко.



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