Пропавший крымский татарин Ридван Люманов найден мертвым
|13:30 06.11.2019
|Крым
В оккупированном Крыму найден мертвым пропавший в октябре крымский татарин Ридван Люманов. Отмечается, что его лицо было изувечено.
Об этом сообщает крымскотатарская активистка Эльмаз Къырымлы в Facebook, передает ATR.
Она отметила, что похороны крымского татарина пройдут сегодня, 6 ноября, в селе Алексеевка.
«Тело нашего пропавшего без вести соотечественника было найдено под Симферополем, документы были при нем, лицо изувечено. Кто это сотворил и что произошло на самом деле — на данный момент неизвестно. Результаты экспертизы будут известны через месяц», — сообщила Къырымлы.
Отметим, что поисково-спасательный отряд Liza Alert ранее сообщал, что 19 октября в Севастополе пропал 41-летний крымский татарин Ридван Люманов.
Напомним, в сентябре 2019 года в оккупированном Крыму, в лесу возле села Залесное Бахчисарайского района, был найден мертвым 20-летний крымский татарин Эйнар Эюпов, который пропал в августе прошлого года.
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