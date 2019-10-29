В оккупированном Крыму найден мертвым пропавший в октябре крымский татарин Ридван Люманов. Отмечается, что его лицо было изувечено.

Об этом сообщает крымскотатарская активистка Эльмаз Къырымлы в Facebook, передает ATR.

Она отметила, что похороны крымского татарина пройдут сегодня, 6 ноября, в селе Алексеевка.

«Тело нашего пропавшего без вести соотечественника было найдено под Симферополем, документы были при нем, лицо изувечено. Кто это сотворил и что произошло на самом деле — на данный момент неизвестно. Результаты экспертизы будут известны через месяц», — сообщила Къырымлы.

Отметим, что поисково-спасательный отряд Liza Alert ранее сообщал, что 19 октября в Севастополе пропал 41-летний крымский татарин Ридван Люманов.

Напомним, в сентябре 2019 года в оккупированном Крыму, в лесу возле села Залесное Бахчисарайского района, был найден мертвым 20-летний крымский татарин Эйнар Эюпов, который пропал в августе прошлого года.