Польща в листопаді видасть Україні 15 тис. додаткових дозволів на вантажоперевезення

14:01 06.11.2019   Украина

Польща та Україна погодили попередній обсяг квот на вантажні перевезення у 2020 році на рівні 2019-го.

5 листопада Україна та Польща досягли домовленості про видавання польською стороною 15 тис. дозволів на перевезення вантажів українськими автомобілями, повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України, передає Гордон.

Згідно з повідомленням, 5 тис. дозволів українські перевізники отримають додатково на 2019 рік, ще 10 тис. – за попереднім обміном дозволами на 2020 рік для використання у 2019 році.

Польська сторона має передати дозволи до 15 листопада.

12 листопада Польща анулює видані на 2019 рік 160 тис. дозволів. Для повернення у країну реєстрації транспортного засобу в українських перевізників є час до 31 грудня 2019 року, ідеться в релізі.

Сторони також підтвердили попередню кількість дозволів на вантажоперевезення у 2020 році на рівні 2019-го – 160 тис.

"Українська сторона і надалі наполягатиме на встановленні квоти дозволів щонайменше на рівні 200 тис. Під час зустрічі міністрів інфраструктури обох країн, яка має відбутися наприкінці листопада, міністр інфраструктури України наполягатиме на дотриманні прав українських перевізників та забезпеченні вільного руху товарів", – зазначили у пресслужбі відомства.

У серпні 2019 року тодішній міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Польща більше ніж на третину скоротила кількість квот, і звинуватив Варшаву в порушенні Угоди про асоціацію України з Європейським союзом.

Питання видавання дозволів на вантажоперевезення обговорювали президент України Володимир Зеленський і глава польської держави Анджей Дуда на зустрічі 31 серпня.

Така кількість квот не відповідає вимогам української економіки та економіки країн, куди постачають товари з України, заявив тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк.
 



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