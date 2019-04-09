Влада Німеччини хоче допомогти "Північному потоку-2" обійти газову директиву ЄС - Bild

13:45 06.11.2019   Россия

Немецкая правящая коалиция разработала новый закон, который должен защитить строящийся газопровод "Северный поток-2" от усиленных правил обновленной газовой директивы ЕС.

Как передает "Европейская правда", об этом сообщила газета Bild.

Газовая директива ЕС, обновленная в этом году, предусматривает обязательство выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ. Изменения в директиву позволили распространить ее также на газопроводы из третьих стран, в частности "Северный поток-2".

В результате ее внедрения "Газпром" больше не сможет владеть газопроводом и одновременно продавать газ, который поступает по этой трубе. Российское же законодательство дает "Газпрому" монополию на экспорт природного газа за пределы России.

Газовая директива делает исключение для газопроводов, которые были построены до 23 мая 2019 года - на них она не распространяется.

Правительство Германии подало в сентябре в Бундестаг проект ратификации обновленной газовой директивы, в котором есть запись о дате 23 мая 2019 года. Однако из документов, к которым получило доступ немецкое издание, следует, что этой записи нет в поправке, поданной 5 ноября правящей коалицией ХДС/ХСС и СДПГ - за двое суток до голосования за проект в Бундестаге.

Как утверждают коалиционные партии, газовая директива "дает привилегированный статус существующим инвестициям с целью защиты законных ожиданий. (...) В этом контексте при определении того, был ли завершен проект до даты вступления (законодательства) в силу, следует принять во внимание все обстоятельства дела". Поправка предусматривает замену даты на формулировку "существующие инвестиции". Это означает, что текущие инвестиции, такие как "Северный поток-2", могут рассчитывать на исключение из-под действия права ЕС.

Издание отмечает, что это будет явным нарушением директивы ЕС, которое Брюссель точно охарактеризует как неприемлемое.



Ще на цю тему:

16:45 31.10.2019
Єврокомісія не коментує рішення Данії щодо Nord Stream 2
09:20 31.10.2019
Правила Третього енергопакету мають поширюватися на "Північний потік-2" - МЗС України
10:15 19.09.2019
Москва-Київ-транзит: з чим Україна їде на газові переговори до Брюсселя
10:33 29.07.2019
Financial Times: Данія може зірвати запуск «Північного потоку-2»
17:41 16.04.2019
"Газпром" різко збільшив транзит газу через Україну
18:21 09.04.2019
В ЄС хочуть провести газові переговори відразу після виборів президента України
09:41 28.03.2019
Данія і Польща можуть відкласти фінал проекту "Північний потік-2" на роки
19:21 27.03.2019
Данія відмовила "Газпрому" в маршруті "Північного потоку-2"
09:41 18.03.2019
Кандидат на должность главы Еврокомиссии обещает остановить «Северный поток-2»
11:01 14.03.2019
«Газпром» придумав, як «Північний потік-2» може обійти газову директиву Євросоюзу
15:41 12.03.2019
Nord Stream 2 має бути зупинений – резолюція Європарламенту
19:01 11.03.2019
Уряд США готується накласти санкції на компанії, що будують «Північний потік-2»
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
Всі новини країни
Греция Греция
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
21:20 01.11.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
Всі новини країни
Россия Россия
17:45 06.11.2019
Росія поставить Сербії комплекси "Панцир-С" у найближчі місяці
13:45 06.11.2019
Влада Німеччини хоче допомогти "Північному потоку-2" обійти газову директиву ЄС - Bild
10:45 06.11.2019
У Вашингтоні заявили, що Росія зацікавлена у втручанні в майбутні вибори у США
21:10 05.11.2019
Астраханский судостроительный завод может войти в состав ОЭЗ "Лотос"
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
Всі новини країни
Турция Турция
15:45 06.11.2019
Туреччина каже, що схопила дружину убитого ватажка ІДІЛ
12:30 06.11.2019
Сенатор США вимагатиме від уряду звіту про порушення Туреччиною прав людини в Сирії
08:38 06.11.2019
Турецько-російський патруль у Сирії закидали камінням
19:00 05.11.2019
Турецкий лоукостер запустит рейсы Киев-Даламан
Всі новини країни
Украина Украина
17:30 06.11.2019
Украинские порты идут на рекорд по перевалке грузов
17:15 06.11.2019
Военная делегация из США побывала на украинских военных кораблях и вышла в море в Мариуполе
17:01 06.11.2019
Оккупанты Крыма согласовали "приватизацию" акционерных обществ «Крым-Вино» и «Керченский металлургический завод»
16:30 06.11.2019
Вишинський знову не з'явився до суду у Києві, засідання перенесли на січень 2020 року - прокуратура АРК
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд