Фігуранту другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джемілю Гафарову, якого нещодавно етапували з ростовського СІЗО в анексований Сімферополь, як і раніше, залишають без необхідних ліків, повідомив його адвокат Ріфат Яхін.

Він відвідав Гафарова напередодні в СІЗО Сімферополя і відзначив погіршення стану свого підзахисного після етапу, передає Радіо Свобода.

«Почуватися після етапування до Криму він став гірше, незважаючи на ростовську медицину, яка встановила влітку, що людину з такими важкими захворюваннями нирок і серця, наявність яких підтвердилася під час медобстеження, можна тримати в СІЗО», – написав адвокат на сторінці у Facebook.

«При цьому, Гафарову Д.А. адміністрація слідчого ізолятора досі не віддає передані неодноразово близькими родичами в передачах життєво важливі ліки», – додав він.

За інформацією адвоката, ці ліки потрібні Гафарову для зняття інтоксикації організму і підтримки роботи серця, які йому були прописані на волі та рекомендовані, згідно з висновком лікарської комісії, в місці тримання під вартою.

Наразі немає реакції від відповідних відомств Росії на цю інформацію.

Напередодні уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила про погіршення здоров’я українських політв’язнів з анексованого Криму Джеміля Гафарова, Сервета Газієва, Енвера Омерова та Асана Яникова (фігуранти кримських «справ Хізб ут-Тахрір»). Через це вона звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням провести медобстеження громадян України в ув’язненні.

До цього адвокат Гафарова зазначав, що його підзахисний перебуває в критичному стані. Джеміль Гафаров має третю групу інвалідності, хронічне захворювання нирок і пов'язані з ними хвороби серця. Адвокат додав, що, крім передачі ліків, Гафарова відмовилися госпіталізувати.