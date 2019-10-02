Аксенов отправил в отставку трех своих "замов", утвердил кандидатуры шести "заместителей". Решение было принято сегодня на внеочередном заседании так называмого "Госсовета" оккупированного Крыма.

Как уже сообщал «Новый День», Дмитрий Полонский, курировавший внутреннюю политику, переходит на руководящую должность в инвестиционную компанию. Вместе с ним посты "вице-премьеров" покидают Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк.

В должности "вице-премьеров" утверждены Юлия Жукова, Евгений Кабанов, Игорь Михайличенко, Георгий Мурадов – он одновременно сохранил "пост представителя правительства при президенте РФ" и Ирина Кивико, которая так же получила пост "министра финансов".

Кроме того, на посту "вице-премьера" утвержден Павел Королев – за него пришлось голосовать отдельно, так как клерки, готовившие документы к заседанию о нем забыли и внесли его имя в решения по вопросам «О согласовании освобождения от должности заместителей Председателя Совета министров Республики Крым» и «О согласовании назначения на должности заместителей Председателя Совета министров Республики Крым». Ошибку быстро заметили и вернулись к кандидатуре Королева после четвертого вопроса.

Напомним, до сих пор структура "Совета министров", который со 2 октября возглавляет Юрий Гоцанюк, подразумевала 12 "вице-премьеров".

Елена Романовская и Андрей Рюмшин получили переназначение в октябре.

Об отставке Дмитрия Полонского, Аллы Пашкуновой и Ларисы Опанасюк сегодня заявил Сергей Аксенов.

Виталий Нахлупин уже год находится под следствием – его арестовали в середине октября 2018 года. До сих пор он сохранял статус "вице-премьера" оккупированного Крыма, и только сегодня "Госсовет" принял решение об освобождении его от этой должности.

