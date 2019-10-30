До України прибула оціночна місія НАТО для підготовки звіту про виконання РНП
|13:01 06.11.2019
|Украина
До України прибула оціночна місія НАТО, яка буде готувати рекомендації до звіту про виконання Україною Річної національної програми.
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві Місії України при НАТО на сторінці у Facebook.
"6-8 листопада оціночна місія НАТО зустрічатиметься з представниками майже усіх центральних органів виконавчої влади, залучених до виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна – НАТО на 2019 рік, яка є основним інструментом підготовки України до членства в Альянсі", - йдеться у повідомленні.
За результатами візиту оціночна місія підготує рекомендації до звіту про виконання РНП-2019, який буде представлено на розгляд держав-членів НАТО.
11 грудня у штаб-квартирі НАТО заплановане проведення останнього у поточному році засідання Комісії Україна-НАТО для представлення оцінки РНП-2019 та обговорення питань підготовки РНП-2020, участь у якому візьме віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, Україна офіційно звернулася до НАТО з проханням приєднатися до Програми розширених можливостей (EOP).
У жовтні також стало відомо, що відносинах України та НАТО буде запущена нова ініціатива, що має поєднати всі існуючі досі формати співпраці.
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