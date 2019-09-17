Президент Грузії Саломе Зурабішвілі в середу звернулася до учасників міжнародної конференції з оборони та безпеки, яка відбувається в Батумі, із закликом переконати Росію вивести військових з Абхазії та Південної Осетії.

"Вам усім слід переконати Росію виконати взяті у 2008 році зобов'язання і разом зі світовим співтовариством у Женевському та інших форматах докласти зусиль для мирного врегулювання конфлікту. Це вкрай важливо для гарантування тривалої стабільності й безпеки регіону", - заявила Зурабішвілі, передає Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що відповіддю Грузії на наявні виклики є її політика з оборони та мирний економічний розвиток.

"Політика оборони значить для нас ще більше зближення з НАТО. Цей процес прописаний у нашій конституції і не має альтернативи", - сказала Зурабішвілі.

У міжнародній конференції організованій Міністерством оборони Грузії беруть участь представники 35 країн.