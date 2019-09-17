Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію

12:45 06.11.2019   Грузия

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі в середу звернулася до учасників міжнародної конференції з оборони та безпеки, яка відбувається в Батумі, із закликом переконати Росію вивести військових з Абхазії та Південної Осетії.

"Вам усім слід переконати Росію виконати взяті у 2008 році зобов'язання і разом зі світовим співтовариством у Женевському та інших форматах докласти зусиль для мирного врегулювання конфлікту. Це вкрай важливо для гарантування тривалої стабільності й безпеки регіону", - заявила Зурабішвілі, передає  Інтерфакс-Україна.

Вона зазначила, що відповіддю Грузії на наявні виклики є її політика з оборони та мирний економічний розвиток.

"Політика оборони значить для нас ще більше зближення з НАТО. Цей процес прописаний у нашій конституції і не має альтернативи", - сказала Зурабішвілі.

У міжнародній конференції організованій Міністерством оборони Грузії беруть участь представники 35 країн.



Ще на цю тему:

18:15 01.11.2019
В Грузии начинает работу новое следственное ведомство
16:45 16.10.2019
Для Грузии главную угрозу представляет российская оккупация - кандидат в главы СГБ
11:45 07.10.2019
Штайнмаєр перебуває з візитом у Грузії
20:45 04.10.2019
Грузинського телеведучого, який обматюкав Путіна, викликають на допит
16:45 17.09.2019
В отличие от NDI, МВФ удовлетворен состоянием экономики Грузии
09:31 17.09.2019
"Не хочу бути боягузом": грузинський журналіст не шкодує, що обматюкав Путіна
14:41 13.09.2019
Прозападные партии Грузии призвали отказаться от коалиции с Иванишвили
09:41 09.09.2019
Ексглава МВС став прем’єром Грузії попри протести
11:40 04.09.2019
В Грузии лишили полномочий политика, который пригласил российского депутата
11:41 03.09.2019
Кандидатом в премьеры назван глава МВД Грузии Георгий Гахария
16:40 02.09.2019
Прем'єр Грузії подав у відставку
16:41 30.08.2019
Грузія закликає РФ припинити мобілізацію військ на лінії окупації
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
20:50 01.11.2019
В Греции сожгли офис "друзей Путина"
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
21:20 01.11.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 06.11.2019
У Вашингтоні заявили, що Росія зацікавлена у втручанні в майбутні вибори у США
21:10 05.11.2019
Астраханский судостроительный завод может войти в состав ОЭЗ "Лотос"
20:30 05.11.2019
Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"
19:30 05.11.2019
ЮВО: Связисты провели масштабную комплексную радиотренировку
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
12:30 06.11.2019
Сенатор США вимагатиме від уряду звіту про порушення Туреччиною прав людини в Сирії
08:38 06.11.2019
Турецько-російський патруль у Сирії закидали камінням
19:00 05.11.2019
Турецкий лоукостер запустит рейсы Киев-Даламан
17:45 05.11.2019
Турция провела успешное испытание противокорабельной ракеты Atmaca
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 06.11.2019
Пропавший крымский татарин Ридван Люманов найден мертвым
13:15 06.11.2019
Аксенов отправил в отставку трех, и утвердил кандидатуры шести "вице-премьеров"
13:01 06.11.2019
До України прибула оціночна місія НАТО для підготовки звіту про виконання РНП
12:15 06.11.2019
Адвокат Новіков: У справі моряків украінські слідчі копіюють дії російських
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд