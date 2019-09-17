Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
|12:45 06.11.2019
|Грузия
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі в середу звернулася до учасників міжнародної конференції з оборони та безпеки, яка відбувається в Батумі, із закликом переконати Росію вивести військових з Абхазії та Південної Осетії.
"Вам усім слід переконати Росію виконати взяті у 2008 році зобов'язання і разом зі світовим співтовариством у Женевському та інших форматах докласти зусиль для мирного врегулювання конфлікту. Це вкрай важливо для гарантування тривалої стабільності й безпеки регіону", - заявила Зурабішвілі, передає Інтерфакс-Україна.
Вона зазначила, що відповіддю Грузії на наявні виклики є її політика з оборони та мирний економічний розвиток.
"Політика оборони значить для нас ще більше зближення з НАТО. Цей процес прописаний у нашій конституції і не має альтернативи", - сказала Зурабішвілі.
У міжнародній конференції організованій Міністерством оборони Грузії беруть участь представники 35 країн.
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