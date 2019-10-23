Роберт Менендес, член комітету Сенату з міжнародних відносин, заявив, що представить резолюцію, яка вимагатиме від адміністрації президента США Дональда Трампа надати Конгресу звіт про порушення прав людини, скоєних Туреччиною в Сирії.

"Наші найсильніші союзники серед членів НАТО, ті, хто взяв на себе зобов'язання за договором про взаємну оборону, ті, хто розділяє наші цінності, ті, хто працює спільно з нами, щоб протистояти загрозі з боку таких країн, як Росія і Іран ( ...) На жаль, Туреччина при Ердогані (Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини - ІФ) не втілюється нічого (...) Туреччина при Ердогані не може розглядатися як союзник", - цитує Менендеса The Hill, передає Інтерфакс-Україна.

"Саме тому я сьогодні представляю термінову резолюцію з проханням до держсекретаря поінформувати Сенат протягом 30 днів про масштаби порушень Туреччиною прав людини в Сирії", - додав сенатор.

Зазначається, що резолюція посилається на закон "Про іноземну допомогу", таким чином голосування щодо неї може відбутися вже за 10 днів.

Відповідно до закону, адміністрація матиме 30 днів, щоб надати доповідь, після чого Конгрес може проголосувати за припинення будь-якого аспекту допомоги Туреччині в сфері безпеки.

У резолюції також міститься заклик до огляду кроків, зроблених США для сприяння дотримання Туреччиною прав людини в Сирії, а також до визначення того, чи призвели дії Анкари до звільнення бойовиків ІДІЛ або інших екстремістів усередині Сирії.

У своєму виступі Менендес закликав Трампа скасувати зустріч з президентом Туреччини, заплановану на 13 листопада, і "встати на бік двопартійного консенсусу в Сенаті і Палаті представників про те, що Туреччина при Ердогані не є другом США".

"Не губіть нашу репутацію ще більше, запобігаючи перед черговим авторитарним лідером. Ви хочете виправити шкоду, якої було завдано? Покажіть нашу прихильність нашим союзникам, запросивши сирійське курдське керівництво в Овальний кабінет для зустрічі ...", - додав сенатор.