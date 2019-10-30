Державне бюро розслідувань України повторює дії російських слідчих, коли вирішили розслідувати так звану справу українських моряків 25 листопада 2018 року під час нападу військових РФ в Азовському морі.



Так, слідчий суддя Сергій Вовк призначив судову експертизу, у якій пропонується вирішити, чи були допущені «порушення військовослужбовцями, які виконували завдання, і чи не призвели вони до тяжких наслідків», передає Главком.



«Нам можуть зараз почати пояснювати, що вони нічого такого не мали на увазі, і що очікується, що експертиза дасть на це негативну відповідь, і тим самим остаточно очистить моряків, але це все пояснення на користь бідних. Якщо слідчий ставить експерту питання, він повинен бути готовий прийняти будь-яку відповідь. А керівник слідчого не повинен робити публічних заяв, які потім виявляються неправдою», - написав у «Фейсбуці» адвокат Ілля Новіков, який захищав інтереси українських моряків у судах Москви.



Як відомо, 9 жовтня голова ДБР Роман Труба заявив, що Бюро досліджує не дії моряків, а дії щодо керування морськими судами в Азові.



Водночас адвокат Ігор Головань зазначив, що розслідування ДБР у «справі українських моряків» - це подарунок для країни-агресора.



«Слідчі ДБР із подачі агентів впливу держави-агресора активно сприяють Росії в проведенні підривної діяльності проти України. Буквально сьогодні з'явилися повідомлення, що Росія, як умову повернення захоплених українських кораблів, вимагає визнання Україною дій українських моряків злочином і провокацією», - написав Головань.



За його словами, слідчі ДБР «у повній злагоді з ФСБ розслідують міфічне «перевищення влади та службових повноважень» українськими військовослужбовцями». А мета цих дій - послабити позицію України на міжнародній арені, зокрема, у Міжнародному трибуналі з морського права.



Нагадаємо, 7 вересня між Україною та Росією відбувся обмін у форматі 35 на 35. До України повернулися 11 незаконно засуджених у Росії співгромадян, а також 24 моряки, яких Росія захопила в районі Керченської протоки у листопаді 2018 року.



Українським морякам, які були звільнені в результаті обміну полоненими між Україною і Росією, вручили нагороди і підвищили у званнях.



Як відомо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.



Підконтрольний Росії суд в окупованому Криму заарештував усіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону.



25 травня 2019 року Міжнародний трибунал з морського права зобов’язав Росію негайно звільнити три українські військові кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» та повернути їх під контроль України, а також звільнити 24 захоплених українських моряків.