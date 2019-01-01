Зеленський утворив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів

12:01 06.11.2019   Украина

Президент України Володимир Зеленський своїм указом утворив Раду з питань свободи слова та захисту журналістів.

Про це йдеться у президентському указі №808 від 6 листопада, передає УНН.

"Утворити Раду з питань свободи слова та захисту журналістів як консультативно-дорадчий орган при Президентові України", - вказано у тексті документа.

Як зазначається, указ видано "з метою забезпечення дотримання конституційного права на свободу слова, налагодження ефективної взаємодії державних органів, засобів масової інформації, інститутів громадянського суспільства, зокрема щодо запобігання перешкоджанню законній професійній діяльності журналістів".

Також указом затверджується положення про Раду і її персональний склад:

Міський Вадим Васильович — громадський діяч, секретар Ради (за згодою)
Бурмагін Олександр Олександрович — юрист (за згодою)
Влащенко Наталія Вікторівна — журналіст, продюсер (за згодою)
Городецька Ірина Олегівна — юрист (за згодою)
Гуменюк Наталія Петрівна — журналіст (за згодою)
Дуцик Діана Ростиславівна — громадський діяч (за згодою)
Єлізаров Павло Олександрович — продюсер (за згодою)
Кречетов Максим Геннадійович — журналіст (за згодою)
Лебедєва Тетяна Яківна — громадський діяч (за згодою)
Остапа Світлана Віталіївна — журналіст, редактор (за згодою)
Писанко Людмила Олександрівна — редактор (за згодою)
Попова Тетяна Валеріївна — громадський діяч (за згодою)
Toмілeнкo Сергій Антонович — громадський діяч, журналіст (за згодою)
Шевченко Тарас Сергійович — юрист, громадський діяч (за згодою)
Штурхецький Сергій Володимирович — громадський діяч (за згодою).

Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Раніше у Президента анонсували створення Ради з питань свободи слова.



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