Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з главою МЗС Азербайджану Ельмаром Мамед’яровим у Стокгольмі, під час зустрічі сторони обговорили перспективні напрями співробітництва в політичній, торговельно-економічній, енергетичній та інших сферах.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує УНН.

Керівники зовнішньополітичних відомств під час зустрічі на конференції з відзначення 10-річчя Східного партнерства в Стокгольмі засвідчили взаємну підтримку територіальної цілісності та поваги до суверенітету обох країн, які мають схожі проблеми в частині окупації своїх територій іншими державами.

"Під час зустрічі з обох сторін було підтверджено тверду та беззаперечну взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів. Міністри підтвердили зацікавленість обох країн у подальшому поглибленні всеохоплюючого двостороннього співробітництва", - йдеться у повідомленні.

Глави МЗС обох країн узгодили подальші візити на найвищому та високому рівнях, засвідчивши взаємну підтримку в межах міжнародних організацій.

Як повідомлялося раніше, українське МЗС роз’яснило процедуру відвідування окупованих районів Грузії та Азербайджану.