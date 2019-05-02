Україна та Азербайджан погодили активізацію співробітництва
|11:45 06.11.2019
|Украина
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з главою МЗС Азербайджану Ельмаром Мамед’яровим у Стокгольмі, під час зустрічі сторони обговорили перспективні напрями співробітництва в політичній, торговельно-економічній, енергетичній та інших сферах.
Про це повідомляє пресслужба МЗС України, інформує УНН.
Керівники зовнішньополітичних відомств під час зустрічі на конференції з відзначення 10-річчя Східного партнерства в Стокгольмі засвідчили взаємну підтримку територіальної цілісності та поваги до суверенітету обох країн, які мають схожі проблеми в частині окупації своїх територій іншими державами.
"Під час зустрічі з обох сторін було підтверджено тверду та беззаперечну взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України та Азербайджану в рамках міжнародно визнаних кордонів. Міністри підтвердили зацікавленість обох країн у подальшому поглибленні всеохоплюючого двостороннього співробітництва", - йдеться у повідомленні.
Глави МЗС обох країн узгодили подальші візити на найвищому та високому рівнях, засвідчивши взаємну підтримку в межах міжнародних організацій.
Як повідомлялося раніше, українське МЗС роз’яснило процедуру відвідування окупованих районів Грузії та Азербайджану.
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