Денісова обговорила права людини в анексованому Криму з послом України в Німеччині
|11:30 06.11.2019
|Крым
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час робочого візиту до Берліна обговорила з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Федеративній Республіці Німеччина Андрієм Мельником питання тимчасово окупованого Криму.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"У ході зустрічі окреслили питання, які порушуватимуться під час подіумної дискусії щодо 5-річчя незаконної окупації Криму, яка відбудеться 6 листопада в Берліні", - написала Денісова.
Крім того, обговорили питання загальнополітичного характеру та посилення подальшої співпраці у сфері захисту прав людини.
"Впевнена, за допомогою спільних дій вдасться привернути увагу міжнародної спільноти до проблем тимчасово окупованого Криму", - зазначила омбудсмен.
Нагадаємо, Денісова повідомила, що здоров'я українських політв'язнів, які перебувають в Росії та в анексованому Криму, погіршується.
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