Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова під час робочого візиту до Берліна обговорила з Надзвичайним і Повноважним Послом України в Федеративній Республіці Німеччина Андрієм Мельником питання тимчасово окупованого Криму.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"У ході зустрічі окреслили питання, які порушуватимуться під час подіумної дискусії щодо 5-річчя незаконної окупації Криму, яка відбудеться 6 листопада в Берліні", - написала Денісова.

Крім того, обговорили питання загальнополітичного характеру та посилення подальшої співпраці у сфері захисту прав людини.

"Впевнена, за допомогою спільних дій вдасться привернути увагу міжнародної спільноти до проблем тимчасово окупованого Криму", - зазначила омбудсмен.

Нагадаємо, Денісова повідомила, що здоров'я українських політв'язнів, які перебувають в Росії та в анексованому Криму, погіршується.