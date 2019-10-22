Турецько-російський патруль у Сирії закидали камінням

08:38 06.11.2019   Турция

Турецькі та російські війська у вівторок почали своє друге спільне патрулювання на півночі Сирії поблизу міста Кобані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Місцеві сирійці виступили проти проходження турецьких і російських військовослужбовців територією їхніх сіл.

Біля Кобані натовпи людей закидали проїжджаючі повз турецькі і російські бронемашини патруля камінням з узбіччя і скандували гасла з закликами до військових забиратися геть.

Кілька десятків людей зуміли зупинити два російські бронетранспортери, і деякі з них залізли на один з автомобілів військової поліції з російськими знаками розрізнення.

Міністерство оборони Росії заявило у вівторок, що під час патрульної місії інцидентів не було.

Міністерство оборони Туреччини поділилося в Twitter фотографіями, на яких турецькі та російські солдати зустрічаються на кордоні і вивчають карти перед початком патрулювання.

1 листопада російські та турецькі військові провели перше спільне патрулювання району на кордоні Туреччини та Сирії.

Як відомо, Росія і Туреччина домовилися про розподіл зон впливу у північній Сирії, що дозволило переважно припинити військові дії.

Президенти Путін і Ердоган підписали спільний меморандум, у якому йшлося про спільне патрулювання підрозділів російської військової поліції і сирійської прикордонної служби на сирійському боці сирійсько-турецького кордону за межами зони операції Туреччини "Джерело миру".

Генсек НАТО Єнс Столтенберг натякнув, що він не проти військової домовленості Туреччини з противником Альянсу Росією.



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