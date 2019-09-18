"Патриоты России" жалуются, что "новая родина" бросила их на произвол судьбы

11:01 06.11.2019   Крым

Экипаж арестованного под Бердянском полтора года назад керченского рыболовецкого судна "Норд" до сих пор не может выйти в море. Рыбаки утверждают, что крымские "чиновники" обещали им новое судно, но до сих пор не решили эту проблему.

Несмотря на год простоя, экипаж официально не расформирован, однако рыбаки находятся в поисках новой работы.

Украинские пограничники задержали судно "Норд" с десятью рыбаками на борту 25 марта 2018 года. Рыболовецкое судно из Керчи под российским флагом вело промысел в Азовском море. Нахождение в украинских водах керченского судна с российскими документами было расценено как нарушение, поскольку украинское законодательство не признает российскую юрисдикцию над крымскими судами, пишет Ксения Кириллова для qha.com.ua, передает OBOZREVATEL.

30 октября 2018 года моряки вернулись домой. При этом российские СМИ сообщили, что семерых членов экипажа "Норда" обменяли на задержанных ФСБ рыбаков с украинских судов "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", а уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, комментируя это, заявила, что возвращение моряков "Норда" в Крым не является обменом.

Флаг не помог

В течение последнего года экипаж "Норда" неоднократно обращался к "властям" оккупированного Крыма по поводу обещанного нового судна, но вопрос остается нерешенным. Супруга бывшего старшего помощника капитана "Норда" Татьяна Савельева рассказала, что после возвращения в Керчь рыбаки были вынуждены самостоятельно решать свои проблемы, а обращения к крымским "властям" не дают результата.

Также Савельева сообщила, что на крымском телевидении объявили о выплате членам экипажа "Норда" по 1 миллиону рублей, однако "на самом деле не давали ничего". Бывший капитан "Норда" Владимир Горбенко в сентябре заявил, что из-за отсутствия работы он вынужден уехать из Керчи на заработки на Дальний Восток России.

Комментируя данные факты, крымский блогер Андрей Фурдик не без иронии вспомнил, как члены экипажа публично хвастались "спасенным из украинского плена" российским флагом, что в свое время оценили уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов, приехавшие для встречи нордовцев в Армянск.

"Не знаю, понимают ли это нордовцы, но Россия, гражданами которой они себя с гордостью считали, предала их дважды: не обеспечив защиту в море силами морских пограничников и не выполнив обещание по приобретению судна взамен утраченного", – констатирует блогер.



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