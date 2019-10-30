Бывший украинский министр, не признавший "референдум", назначен "главой Госкомнаца" оккупированного Крыма

08:08 06.11.2019   Крым

"Председателем Государственного комитета по межнациональным отношениям" оккупированного Крыма назначен Альберт Кангиев. Соответствующий указ подписал 2глава" аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2005 году Кангиев занимал должность министра промышленной политики, транспорта, связи и топливно-энергетического комплекса Совета Министров АР Крым. Потом 2 года работал в частной компании, в 2008 году его назначили начальником Тайганского межрайонного управления водного хозяйства.

В ноябре 2010 избрали городским головой Белогорска. К 2011 году он занимал должность председателя Белогорской районной партийной организации ВО «Батькивщина», после чего перешел в ряды Партии регионов.

Весной 2014 года Кангиев официально заявил, что не поддерживает идею проведения "референдума" 16 марта и считает его неконституционным: «Данное действие ничего общего, кроме названия, с референдумом не имеет», – заявил он.

Тем не менее, минувшим летом он "возглавил" избирательный штаб «Единой России» в Белогорском районе.

«Принять Кангиева Альберта Османовича на государственную гражданскую службу Республики Крым и назначить его на должность председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым», – говорится в указе.
 



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