"Хочуть від України поступок": експерт пояснив тактику РФ щодо захоплених кораблів
|10:30 06.11.2019
|Крым
Росія хоче виторгувати вигоди від повернення українських кораблів.
Таку думку «Обозревателю» висловив військовий експерт Олександр Мусієнко, коментуючи можливість повернення українських кораблів, які РФ захопила у Керченській затоці, передає УНІАН.
"Вони хочуть використати цю ситуацію для того, щоб тиснути на Україну та вимагати якихось поступок. Пригадайте, що подібна ситуація була фактично і у справі моряків, яких РФ незаконно утримувала на території своєї країни. Тоді говорили про те, що ми готові повернути вам ваших громадян, але ж ви спочатку визнайте, що вони причетні та винні у тому, що порушували кордон РФ у Криму, і таким чином підпишіться про визнання Криму територією РФ. Але водночас я нагадую, що згідно із наказом міжнародного трибуналу з морського права, РФ мала ще до червня місяця повернути моряків та кораблі", - заявив Мусієнко.
Він зазначив, що РФ зараз фактично ігнорує рішення міжнародного арбітражу.
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