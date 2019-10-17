У Вашингтоні заявили, що Росія зацікавлена у втручанні в майбутні вибори у США
|10:45 06.11.2019
|Россия
Керівники кількох провідних американських відомств виступили з твердженням про те, що Росія, Китай, Іран “та інші зловмисні іноземні зацікавлені особи”, будуть продовжувати намагатися впливати на хід виборчого процесу в США.
Про це повідомило у вівторок агентство Bloomberg, передає УНН.
“Росія, Китай, Іран та інші зловмисні іноземні зацікавлені особи будуть прагнути втрутитися в процес голосування або вплинути на ставлення виборців”, — наводить агентство витримку зі спільної заяви глави Мін’юсту Вільяма Барра, шефа Пентагону Марка Еспера, виконуючого обов’язки міністра внутрішньої безпеки Кевіна Макелінена та інших представників американської адміністрації високого рангу.
У жовтні глава американської компанії Facebook Марк Цукерберг звинуватив Росію, Китай і Іран у спробах втручання в майбутні в США в 2020 році вибори.
Нагадаємо, Керівник передвиборчого штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пол Манафорт просував ідею втручання у вибори в США з України.
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