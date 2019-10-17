Керівники кількох провідних американських відомств виступили з твердженням про те, що Росія, Китай, Іран “та інші зловмисні іноземні зацікавлені особи”, будуть продовжувати намагатися впливати на хід виборчого процесу в США.

Про це повідомило у вівторок агентство Bloomberg, передає УНН.

“Росія, Китай, Іран та інші зловмисні іноземні зацікавлені особи будуть прагнути втрутитися в процес голосування або вплинути на ставлення виборців”, — наводить агентство витримку зі спільної заяви глави Мін’юсту Вільяма Барра, шефа Пентагону Марка Еспера, виконуючого обов’язки міністра внутрішньої безпеки Кевіна Макелінена та інших представників американської адміністрації високого рангу.

У жовтні глава американської компанії Facebook Марк Цукерберг звинуватив Росію, Китай і Іран у спробах втручання в майбутні в США в 2020 році вибори.

Нагадаємо, Керівник передвиборчого штабу Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року Пол Манафорт просував ідею втручання у вибори в США з України.