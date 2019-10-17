У Євросоюзі уважно спостерігають за розвитком діалогу між Україною і МВФ та визнають, що наша країна багато зробила для отримання макрофінансової допомоги від ЄС.

Про це на зустрічі з журналістами за підсумками засідання Комітету асоціації Україна - ЄС у Брюсселі заявив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба.

Так він відповів на запитання Укрінформу, яким чином дискусії між Україною і МВФ щодо умов надання фінансової підтримки можуть вплинути на отримання макрофінансової допомоги від Євросоюзу.

«Сьогодні на зустрічах, які я мав, колеги з Європейського Союзу відзначали, що Україна справді зробила дуже багато для отримання макрофінансової допомоги ЄС. Водночас вони спостерігають за розвитком нашого діалогу з МВФ. Але я сьогодні відчув дуже сильну підтримку України, і готовність наших європейських партнерів її продовжувати. Тому станом на зараз у мене дуже позитивні враження щодо цього», - зазначив Кулеба.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація, ніби МВФ призупинив переговори з Україною внаслідок суперечливої ситуації навколо Приватбанку. Згодом цю інформацію спростував Кабмін, підкресливши, що підтримує «робочий процес» із Міжнародним валютним фондом.