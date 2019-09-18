Херсонський міський суд відмовив власникам судна Mriya в знятті арешту
|10:01 06.11.2019
|Крым
Херсонський міський суд відмовив власникам заарештованого судна Mriya в задоволенні клопотання про зняття арешту.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал прес-служби прокуратури АР Крим.
“Сьогодні, 5 листопада 2019 року, Херсонський міський суд відмовив власникам заарештованого судна Vilga (зараз Mriya) в задоволенні клопотання про зняття арешту. Місяць тому прокуратура АР Крим повідомляла, що Херсонський міський суд задовольнив клопотання правоохоронних органів автономії про передачу арештованого судна Vilga (Mriya) Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА)”, — сказано в повідомленні.
Нагадаємо, танкер Mriya підозрюється в перевезенні контрабанди нафтопродуктів. Його доставили в Херсон. Капітану судна Mriya повідомлено про підозру.
Ще на цю тему:
Сейнер «Норд» спробують ще раз продати
Компания из Нидерландов подставилась под санкции, продав сельхозтехнику в оккупированный Крым
Спортсмены из оккупированного Крыма "открыто" выступят на соревнованиях в Европе в составе сборной Росии
Японія відмовила Поклонській у видаванні візи
Отели и гостиницы оккупированного Крыма в очередной раз попытаются сделать конкурентоспособными
«Крымтелеком» продан из-за санкций
Сбербанк через «дочку» вложил 4 млрд в винный парк
Польша отказала в визе крымскому "депутату"
На будівництві доріг в окупованому Криму працює техніка європейських виробників/ Фото