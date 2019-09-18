Херсонський міський суд відмовив власникам заарештованого судна Mriya в задоволенні клопотання про зняття арешту.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал прес-служби прокуратури АР Крим.

“Сьогодні, 5 листопада 2019 року, Херсонський міський суд відмовив власникам заарештованого судна Vilga (зараз Mriya) в задоволенні клопотання про зняття арешту. Місяць тому прокуратура АР Крим повідомляла, що Херсонський міський суд задовольнив клопотання правоохоронних органів автономії про передачу арештованого судна Vilga (Mriya) Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА)”, — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, танкер Mriya підозрюється в перевезенні контрабанди нафтопродуктів. Його доставили в Херсон. Капітану судна Mriya повідомлено про підозру.