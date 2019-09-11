Захоплений завод у Феодосії будує кораблі окупанту

09:30 06.11.2019   Крым

В окупованому Криму у Феодосії на захопленому Росією підприємстві “Море” відбувається будівництво кораблів для потреб російського флоту, впродовж жовтня тут було спущено на воду два малих ракетних кораблів (МРК) «Козельск» та «Охотск» проєкту 22800 (шифр «Каракурт»).

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на світлини оприлюднені на сервісі Fleetphoto та форумі Airbase

Захоплене феодосійське підприємство здійснило побудову корпусу кораблів встановлення деяких агрегатів та систем, завершення добудови відбуватиметься на заводі “Пелла” в Отрадному неподалік Санкт-Петербургу.

МРК «Козельск» був знятий у Ростові на Дону та Саратові під час транспортування внутрішніми водними шляхами Росії до місця добудови.

Спуск на воду МРК «Козельск» відбувся 9 жовтня 2019-го року та 17 жовтня розпочалось його транспортування на завод “Пелла” для добудови. Його будівництво розпочалось 10 травня 2016 року.

МРК «Охотск» було закладено 17 березня 2017-го року та спущено на воду 29 жовтня 2019-го року у Феодосії.

Після чого має розпочатись його транспортування внутрішніми водами Росії до місця добудови на заводі “Пелла” в Ленінградській області.

В стані будівництва на захопленому заводі “Море” в Феодосії залишається МРК «Вихрь», закладений 19 грудня 2017-го року.

Технічні характеристики:

Водотоннажність: близько 800 тонн
Довжина: 60 метри
Ширина: 9 метри
Осадка: 4 метри
Максимальна швидкість: близько 30 вузлів
Дальність плавання: 2500 миль
Автономність: 15 діб
Озброєння:
одна ПУ на вісім ракет «Калібр»
одна 76-мм артустановка АК-176МА
дві 30-мм артустановки АК-630М
дві 14,5-мм кулеметні установки МТПУ

Проблеми з виробництвом дизельних двигунів позначилися на термінах будівництва всіх МРК цього проєкту.



Ще на цю тему:

17:15 01.11.2019
Феодосийские "Каракурты" достроят под Петербургом
13:00 01.11.2019
Часть портовой инфраструктуры Севастополя передали российскому "Океанприбору"
16:15 30.10.2019
Севастопольский 13-й судоремонтный завод войдет в Южный центр судостроения и судоремонта уже в феврале
13:20 16.10.2019
На Севморзаводе спустили на воду плавкран ПК-400 "Севастополь" / Фото
17:21 01.10.2019
Завод «Залив» в оккупированной Керчи "ведет переговоры о строительстве плавдока для ремонта атомных ледоколов"
17:30 26.09.2019
Судостроительный завод оккупированного Крыма построит две скоростных "Кометы"
10:15 24.09.2019
Для ВМФ России в 2020 году заложат 22 корабля, в том числе и в Крыму
16:30 12.09.2019
Вторая "Комета" в оккупированном Крыму выйдет на линию в 2020 году
18:01 11.09.2019
В оккупированной Керчи не готовы строить вертолетоносцы
11:30 11.09.2019
ГТЛК проведет новый конкурс на поставку пяти пассажирских судов для оккупированного Крыма
10:10 11.09.2019
Росія збирається побудувати в Криму 2 вертольотоносці - ЗМІ
09:40 29.08.2019
Оккупированный Крым готов предложить Сирии услуги по судостроению
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
20:50 01.11.2019
В Греции сожгли офис "друзей Путина"
Всі новини країни
Грузия Грузия
12:45 06.11.2019
Грузинський президент закликала міжнародне співтовариство впливати на Росію
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
21:20 01.11.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
Всі новини країни
Россия Россия
10:45 06.11.2019
У Вашингтоні заявили, що Росія зацікавлена у втручанні в майбутні вибори у США
21:10 05.11.2019
Астраханский судостроительный завод может войти в состав ОЭЗ "Лотос"
20:30 05.11.2019
Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"
19:30 05.11.2019
ЮВО: Связисты провели масштабную комплексную радиотренировку
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
12:30 06.11.2019
Сенатор США вимагатиме від уряду звіту про порушення Туреччиною прав людини в Сирії
08:38 06.11.2019
Турецько-російський патруль у Сирії закидали камінням
19:00 05.11.2019
Турецкий лоукостер запустит рейсы Киев-Даламан
17:45 05.11.2019
Турция провела успешное испытание противокорабельной ракеты Atmaca
Всі новини країни
Украина Украина
13:30 06.11.2019
Пропавший крымский татарин Ридван Люманов найден мертвым
13:15 06.11.2019
Аксенов отправил в отставку трех, и утвердил кандидатуры шести "вице-премьеров"
13:01 06.11.2019
До України прибула оціночна місія НАТО для підготовки звіту про виконання РНП
12:15 06.11.2019
Адвокат Новіков: У справі моряків украінські слідчі копіюють дії російських
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд