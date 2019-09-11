В окупованому Криму у Феодосії на захопленому Росією підприємстві “Море” відбувається будівництво кораблів для потреб російського флоту, впродовж жовтня тут було спущено на воду два малих ракетних кораблів (МРК) «Козельск» та «Охотск» проєкту 22800 (шифр «Каракурт»).

Про це повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на світлини оприлюднені на сервісі Fleetphoto та форумі Airbase

Захоплене феодосійське підприємство здійснило побудову корпусу кораблів встановлення деяких агрегатів та систем, завершення добудови відбуватиметься на заводі “Пелла” в Отрадному неподалік Санкт-Петербургу.

МРК «Козельск» був знятий у Ростові на Дону та Саратові під час транспортування внутрішніми водними шляхами Росії до місця добудови.

Спуск на воду МРК «Козельск» відбувся 9 жовтня 2019-го року та 17 жовтня розпочалось його транспортування на завод “Пелла” для добудови. Його будівництво розпочалось 10 травня 2016 року.

МРК «Охотск» було закладено 17 березня 2017-го року та спущено на воду 29 жовтня 2019-го року у Феодосії.

Після чого має розпочатись його транспортування внутрішніми водами Росії до місця добудови на заводі “Пелла” в Ленінградській області.

В стані будівництва на захопленому заводі “Море” в Феодосії залишається МРК «Вихрь», закладений 19 грудня 2017-го року.

Технічні характеристики:

Водотоннажність: близько 800 тонн

Довжина: 60 метри

Ширина: 9 метри

Осадка: 4 метри

Максимальна швидкість: близько 30 вузлів

Дальність плавання: 2500 миль

Автономність: 15 діб

Озброєння:

одна ПУ на вісім ракет «Калібр»

одна 76-мм артустановка АК-176МА

дві 30-мм артустановки АК-630М

дві 14,5-мм кулеметні установки МТПУ

Проблеми з виробництвом дизельних двигунів позначилися на термінах будівництва всіх МРК цього проєкту.