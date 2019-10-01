Країни Скандинавії можуть приєднатись до групи "Балтік+" у ПАРЄ

08:15 06.11.2019   Украина

Сформована у ПАРЄ неформальна група "Балтік+", яка об'єдналась у зв'язку з незгодою із поверненням РФ до Асамблеї, може бути розширена за рахунок країн Скандинавії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ВРУ, про це у вівторок під час зустрічі з країнами-учасницями "Балтік+" у Києві заявив спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

"Разумков нагадав про можливу перспективу розширення групи "Балтік+" за рахунок нордичних держав", - переповідає пресслужба зміст зустрічі.

"Зараз ведуться перемовини, і сподіваюсь, що ці країни долучаться до процесу. У такому форматі можливо напрацювати базові ідеї та принципи, які в подальшому будуть перетворені на конкретний план дій", – сказав Разумков.

За його словами, у ПАРЄ сьогодні наявні дуже небезпечні тенденції.

"Повернення російської делегації без виконання жодної резолюції, на яких наполягала ПАРЄ, – це фактично можливість поставити під загрозу базові принципи цієї організації. На жаль, не всі держави зайняли послідовну позицію з цього питання", – зауважив він.

У відповідь на безумовне повернення Росії до ПАРЄ декілька національних делегацій створили неформальну групу "Балтік+". До групи приєдналися Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

На літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення Росією принципів Ради Європи.

Українська делегація не брала участі в осінній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення РФ.



Ще на цю тему:

08:30 20.10.2019
Кулеба розповів, як Україна захищатиме свої інтереси в ПАРЄ після повернення Росії
15:30 15.10.2019
У ПАРЄ створили коаліцію на підтримку України
15:01 15.10.2019
Голови делегацій у ПА НАТО і ПА ОБСЄ невдовзі відзвітують у Раді - Разумков
11:01 15.10.2019
Пристайко: Україна використовуватиме ПАРЄ для захисту власних інтересів і цінностей, на яких побудована ця організація
13:21 09.10.2019
ПАРЄ звинуватила скандального російського депутата Слуцького в зливі інформації ЗМІ РФ
17:01 07.10.2019
Українська делегація в ПАРЄ ухвалить рішення щодо участі в роботі асамблеї наприкінці 2019-го – на початку 2020 року – Яременко
14:30 04.10.2019
Дипломат пояснив, чому українська делегація вирішила не їхати на осінню сесію ПАРЄ
20:01 03.10.2019
У ПАРЄ провели акцію проти присутності російської делегації
19:01 03.10.2019
Рішення про затвердження нової делегації України в ПАРЄ ухвалюватимемо в листопаді, - Ясько
08:11 03.10.2019
Сенцов у ПАРЄ: Включати до російської делегації "депутатів Криму" неприпустимо
21:01 01.10.2019
У ПАРЄ розкритикували позицію Макрона щодо Росії
18:21 01.10.2019
Бойкот сесії ПАРЄ був єдиним правильним рішенням - голова делегації України
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
20:50 01.11.2019
В Греции сожгли офис "друзей Путина"
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
21:20 01.11.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
18:15 01.11.2019
В Грузии начинает работу новое следственное ведомство
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 05.11.2019
Астраханский судостроительный завод может войти в состав ОЭЗ "Лотос"
20:30 05.11.2019
Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"
19:30 05.11.2019
ЮВО: Связисты провели масштабную комплексную радиотренировку
17:15 05.11.2019
ЮВО: Горные разведчики провели ночной поиск условных террористов
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
08:38 06.11.2019
Турецько-російський патруль у Сирії закидали камінням
19:00 05.11.2019
Турецкий лоукостер запустит рейсы Киев-Даламан
17:45 05.11.2019
Турция провела успешное испытание противокорабельной ракеты Atmaca
13:30 05.11.2019
У Туреччині повідомили про затримання сестри вбитого ватажка ІДІЛ
Всі новини країни
Украина Украина
08:45 06.11.2019
Швеція продовжить санкційний тиск на Росію через анексію Криму
08:30 06.11.2019
Українсько-турецькі консультації: в Анкарі говорили про агресію РФ та "кримських депутатів"
08:15 06.11.2019
Країни Скандинавії можуть приєднатись до групи "Балтік+" у ПАРЄ
08:08 06.11.2019
Бывший украинский министр, не признавший "референдум", назначен "главой Госкомнаца" оккупированного Крыма
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд