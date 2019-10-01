Сформована у ПАРЄ неформальна група "Балтік+", яка об'єдналась у зв'язку з незгодою із поверненням РФ до Асамблеї, може бути розширена за рахунок країн Скандинавії.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу ВРУ, про це у вівторок під час зустрічі з країнами-учасницями "Балтік+" у Києві заявив спікер українського парламенту Дмитро Разумков.

"Разумков нагадав про можливу перспективу розширення групи "Балтік+" за рахунок нордичних держав", - переповідає пресслужба зміст зустрічі.

"Зараз ведуться перемовини, і сподіваюсь, що ці країни долучаться до процесу. У такому форматі можливо напрацювати базові ідеї та принципи, які в подальшому будуть перетворені на конкретний план дій", – сказав Разумков.

За його словами, у ПАРЄ сьогодні наявні дуже небезпечні тенденції.

"Повернення російської делегації без виконання жодної резолюції, на яких наполягала ПАРЄ, – це фактично можливість поставити під загрозу базові принципи цієї організації. На жаль, не всі держави зайняли послідовну позицію з цього питання", – зауважив він.

У відповідь на безумовне повернення Росії до ПАРЄ декілька національних делегацій створили неформальну групу "Балтік+". До групи приєдналися Україна, Латвія, Литва, Естонія та Грузія.

На літній сесії ПАРЄ ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень, попри порушення Росією принципів Ради Європи.

Українська делегація не брала участі в осінній сесії ПАРЄ на знак протесту проти повернення РФ.