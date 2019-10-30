Швеція продовжить санкційний тиск на Росію через анексію Криму

08:45 06.11.2019   Крым

 Швеція підтримує суверенітет і територіальну цілісність України і має чітку позицію щодо продовження санкційного тиску на РФ через проблему окупованого Росією Криму.

На цьому наголосила міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде під час зустрічі із міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком, передає УНН із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Повідомляється, що у рамках робочого візиту до Стокгольму Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрівся з Міністром закордонних справ Королівства Швеція Анн Лінде.

“У ході зустрічі сторони обговорили динаміку двостороннього діалогу, у т.ч. на високому рівні. Глава зовнішньополітичного відомства Швеції підтвердила незмінність підтримки шведською стороною суверенітету і територіальної цілісності України, чітку позицію щодо збереження проблематики окупованого Росією Криму на міжнародному порядку денному та продовження санкційного тиску на РФ”, — йдеться у повідомленні.

Також позитивно відзначили результативність зусиль Уряду України у реалізації внутрішніх реформ.

Нагадаємо, міністр Вадим Пристайко під час виступу у Стокгольмі наголосив на прагненнях України та інших асоційованих партнерів здобути перспективу членства в Євросоюзі.



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