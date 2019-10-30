В Анкарі відбулися українсько-турецькі консультації, в ході яких обговорювалися питання двосторонньої співпраці, світового та регіонального порядку денного, зокрема загрози регіональній безпеці з боку РФ.

Про це в коментарі Укрінформу розповів політичний директор МЗС України Олексій Макеєв, який зараз перебуває з візитом в Анкарі.

"Ми провели предметну розмову про те, що відбувається навколо України й Туреччини, в усьому світі. Дуже важливо розуміти, що у нас є спільне розуміння загроз, які існують для України і Туреччини, є взаємна повага до позицій одна одної, спільно розглядаємо загрози регіональній безпеці, які виникають з боку РФ", - сказав Макеєв.

Під час консультацій також йшлося про роль НАТО та процеси, які нині відбуваються всередині організації.

"Ми спільно підходимо до того, що НАТО має залишатися потужним Альянсом і показувати, де це потрібно, свою присутність і силу. Говорили про те, наскільки важливо зберігати цілісність та єдність всередині НАТО, між США та Європейськими державами, як важливо зберігати спільність позицій у засудженні російської агресії", - розповів дипломат.

Відповідаючи на запитання щодо участі "депутатів" з окупованого Криму в заходах у Стамбулі, де був присутній президент Туреччини, Макеєв наголосив, що стратегічний рівень відносин між Туреччиною та Україною дає змогу обговорювати безпосередньо і достатньо відверто будь-які питання.

"Якщо відбуваються події, які, як ми вважаємо, нам шкодять, ми не чекаємо і одразу зустрічаємося. Ми показали, що нам не подобається такий розвиток ситуації і турецька сторона нас запевнила, що у них не було злих намірів. Вони нам роз’яснили, як це сталося. Це була розмова двох стратегічних партнерів. Ми з цієї розмови пішли з розумінням, як і чому так сталося, і впевненістю в тому, що турецька сторона знає, як запобігати таким дипломатичним пасткам, які можуть створювати наші недруги. Відвертість у наших відносинах дозволяє говорити про це, але не дозволяє озвучувати зараз всі деталі", - сказав дипломат.

Як відомо, Президент України Володимир Зеленський відвідував Туреччину на початку вересня цього року. В ході зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом йшлося про двосторонні відносини між країнами, перспективи їх розвитку та поглиблення співпраці.

13 жовтня Туреччина прийняла парламентську делегацію з Російської Федерації, до складу якої увійшли два "депутати Держдуми" від анексованого Криму. МЗС України направило ноту протесту Туреччині через цю зустріч. Меджліс назвав зустріч Ердогана з "кримськими депутатами" провокацією Кремля. Посол Туреччини в Україні був викликаний до МЗС України, де надав пояснення щодо ситуації, що склалася.