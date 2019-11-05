Терминал ЕВТ обработал рекордное количество судов и грузов за месяц
|21:30 05.11.2019
|Украина
Зерновой терминал ЕВТ (ранее Евровнешторг) в октябре обработал 10 судов и перевалил 278 тыс тонн зерновых грузов.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ЕВТ.
Таким образом октябрь стал пока самым успешным месяцем для предприятия.
Ключевыми грузами в этот период были пшеница и кукуруза.
С запуском в сентябре второго склада напольного хранения, увеличились складские возможности на 90 тысяч тонн.
Также предприятию в прошлом месяце удалось привлечь 4-х новых клиентов.
Ранее сообщалось, что операторы специализированного морского порта Ольвия (одним из которых является ЕВТ) по итогам октября обработали 408,148 тыс. т грузов.
"Удалось побить предыдущий абсолютный рекорд, установленный более чем 2 года назад - в сентябре 2017 года. Тогда грузооборот составил 352,808 тысяч тонн. Нынешнее достижение на 55 тысяч тонн больше, и мы не планируем останавливаться", - прокомментировал показатели начальник администрации порта Ольвия Андрей Егоров.
В разрезе портовых операторов перевалка в январе-октябре распределена следующим образом:
ГП "Стивидорная компания Ольвия" - 1280,12 тысяч тонн;
ООО "ЕВТ Грейн" - 1133,56 тысяч тонн.
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