Зерновой терминал ЕВТ (ранее Евровнешторг) в октябре обработал 10 судов и перевалил 278 тыс тонн зерновых грузов.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию ЕВТ.

Таким образом октябрь стал пока самым успешным месяцем для предприятия.

Ключевыми грузами в этот период были пшеница и кукуруза.

С запуском в сентябре второго склада напольного хранения, увеличились складские возможности на 90 тысяч тонн.

Также предприятию в прошлом месяце удалось привлечь 4-х новых клиентов.

Ранее сообщалось, что операторы специализированного морского порта Ольвия (одним из которых является ЕВТ) по итогам октября обработали 408,148 тыс. т грузов.

"Удалось побить предыдущий абсолютный рекорд, установленный более чем 2 года назад - в сентябре 2017 года. Тогда грузооборот составил 352,808 тысяч тонн. Нынешнее достижение на 55 тысяч тонн больше, и мы не планируем останавливаться", - прокомментировал показатели начальник администрации порта Ольвия Андрей Егоров.

В разрезе портовых операторов перевалка в январе-октябре распределена следующим образом:

ГП "Стивидорная компания Ольвия" - 1280,12 тысяч тонн;

ООО "ЕВТ Грейн" - 1133,56 тысяч тонн.