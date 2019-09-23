Через будівельні роботи КПВВ «Каланчак» з 7 по 15 листопада не буде пропускати громадян
|21:20 05.11.2019
|Крым
Із 7 по 15 листопада у КПВВ "Каланчак" не здійснюватиметься пропуск громадян.
Про це повідомляє пресслужба Держпогранслужби Украъни, пише Укрінформ.
"Для проведення представниками «Укрзалізниці» будівельних робіт підвищеної небезпеки під час реконструкції контрольних пунктів на адміністративній межі з ТОТ АР Крим, виключення випадків травмування людей та незручностей при перетині, керівництво регіональної філії «Одеська залізниця» звернулось до голови Херсонської обласної державної адміністрації щодо призупинення оформлення громадян в КПВВ «Каланчак»", - йдеться у повідомленні.
Контрольні пункти «Чаплинка» та «Чонгар» працюватимуть у штатному режимі.
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