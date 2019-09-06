Астраханский судостроительный завод может войти в состав ОЭЗ "Лотос"

21:10 05.11.2019   Россия

Один из крупнейших астраханских судостроительных заводов "Красные баррикады", имущество которого в июне этого года приобрела Объединенная судостроительная корпорация (ОСК), может войти в состав особой экономической зоны (ОЭЗ) "Лотос". 

Об этом во вторник, 5 ноября, сообщил и.о. министра промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области Денис Афанасьев, пишет ТАСС.

Завод "Красные баррикады" основан 118 лет назад, специализируется на строительстве плавучих морских буровых установок, платформ, а также судов различного назначения. В декабре 2017 года Арбитражный суд Астраханской области признал завод банкротом и открыл в отношении верфи конкурсное производство. В июне Южный центр судостроения и судоремонта (входит в ОСК) выкупил имущество "Красных баррикад" на открытых торгах за 955 млн рублей.

"Ведется работа по включению площадки судостроительного завода "Красные баррикады" в территорию ОЭЗ "Лотос". Включение завода в ОЭЗ будет способствовать более быстрому восстановлению производственной деятельности предприятия за счет применения системы льгот", - сказал Афанасьев в ходе совещания по вопросам развития астраханского судостроения.

По его словам, "Красные баррикады" также планируется задействовать в реализации проектов по освоению месторождения Каменномысское море в Обской губе (Ямало-Ненецкий автономный округ). В частности, верфь может построить энергоблок и вспомогательный паровой модуль. В свою очередь, глава ОСК Алексей Рахманов отметил, что сейчас на предприятие уже вернулись 89 сотрудников, а ключевые заказы могут быть связаны с дноуглубительным флотом.

"Мы со своей стороны взяли на себя авансирование проектирования этих земснарядов совместно с одной из компаний в размере €300 тыс., что позволит нам оперативно к началу производству этих судов подойти. В дальнейшем мы рассчитываем, что до 20-22 дноуглубительных судов будут реализованы", - сказал Рахманов.

Единственная российская ОЭЗ на Каспии "Лотос" расположена в Наримановском районе Астраханской области на площади почти 1 тыс. га. Сейчас в ОЭЗ 14 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций более 28 млрд рублей.



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