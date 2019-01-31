У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара

21:00 05.11.2019   Румыния

Уряд Румунії запропонує в якості єврокомісара члена Європарламенту Зіґфріда Мурешана. 

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на представників правлячої Національно-ліберальної партії, пише Радіо Свобода.

За словами співрозмовника агентства, листа щодо кандидатури до Брюсселя надішлють пізніше сьогодні, 5 листопада, або вранці у середу.

Напередодні парламент Румунії схвалив склад нового уряду, що дозволило розблокувати процес висунення кандидатури єврокомісара від країни.

У жовтні стало відомо, що Європейська комісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн почне роботу не 1 листопада, як оголошувалося раніше, а 1 грудня. Рішення було ухвалене після того, як європейські законодавці відхилили три кандидатури на посади єврокомісарів від Франції, Угорщини та Румунії, яких запропонувала фон дер Ляєн.



Ще на цю тему:

13:00 26.07.2019
Міжнародне агентство з атомної енергетики очолив представник Румунії
09:40 22.07.2019
Франція підтримає кандидатуру Лаури Кодруце Ковесі з Румунії на посаду головного прокурора ЄС
15:00 19.06.2019
Головою третьої за величиною політичної групи у Європарламенті став екс-прем’єр Румунії
19:01 13.05.2019
ЄС застеріг Румунію через проблеми з верховенством права
18:41 04.04.2019
Європарламент знову закликав призначити прокурором ЄС кандидатку від Румунії
17:41 27.02.2019
Комітет Європарламенту обрав румунку Ковеші кандидатом на посаду прокурора ЄС
14:21 04.02.2019
Прем'єрка Румунії звинуватила ЄС у подвійних стандартах
12:41 31.01.2019
У Румунії глави МЗС країн ЄС обговорять свою позицію щодо Венесуели
09:21 31.01.2019
У Румунії сказали, коли країна має приєднатись до єврозони
16:41 29.01.2019
Президент Йоханіс окреслив три пріоритети Румунії в ЄС на півроку
20:01 28.01.2019
Румыния предложила распространить европейские энергетические правила на «Северный поток-2»
19:21 23.01.2019
Екс-глава антикорупційного директорату Румунії претендує на пост головного прокурора ЄС
Новини
Азербайджан Азербайджан
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
11:45 30.10.2019
Шойгу прибыл в Баку, где проведет заседание Совета министров обороны стран СНГ
Всі новини країни
Армения Армения
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
11:35 31.10.2019
Сенаторы США призывают принять резолюцию о Геноциде армян следом за Палатой представителей
17:45 30.10.2019
ЮВО: Летчики оперативно-тактической авиации провели воздушные бои в стратосфере над Арменией
Всі новини країни
Болгария Болгария
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
12:30 04.11.2019
Керівна партія Болгарії виграла місцеві вибори
13:15 01.11.2019
Россия научила Болгарию как делать деньги "из воздуха"
12:00 01.11.2019
МО Болгарии объявило тендер на модификацию танкодесантного корабля в минный заградитель
Всі новини країни
Греция Греция
20:45 05.11.2019
У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото
08:30 05.11.2019
Пираты захватили четырех членов экипажа греческого танкера - ВМС Того
17:45 04.11.2019
Поліція виявила більш ніж 40 мігрантів у холодильній фурі в Греції
20:50 01.11.2019
В Греции сожгли офис "друзей Путина"
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
13:00 05.11.2019
За десять лет Россия вложила в непризнанную Абхазию 40 млрд рублей
21:20 01.11.2019
ЮВО: Специалисты РЭБ российской военной базы в Абхазии "нарушили" управление войсками условного противника
18:15 01.11.2019
В Грузии начинает работу новое следственное ведомство
Всі новини країни
Молдова Молдова
11:45 04.11.2019
Соратник проросійського Додона обраний мером столиці Молдови
19:45 01.11.2019
Молдова хочет построить трассу из Румынии на Одессу
19:45 31.10.2019
Єврокомісія схвалила 25 млн євро бюджетної підтримки Молдові
11:40 31.10.2019
Законопроект о замене "молдавского языка" на "румынский язык" подписали всего четыре депутата
Всі новини країни
Россия Россия
21:10 05.11.2019
Астраханский судостроительный завод может войти в состав ОЭЗ "Лотос"
20:30 05.11.2019
Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"
19:30 05.11.2019
ЮВО: Связисты провели масштабную комплексную радиотренировку
17:15 05.11.2019
ЮВО: Горные разведчики провели ночной поиск условных террористов
Всі новини країни
Румыния Румыния
21:00 05.11.2019
У Румунії визначилися з кандидатурою єврокомісара
17:30 04.11.2019
Орбан став новим прем'єром Румунії
16:45 04.11.2019
Біля кордону з Румунією виявили 11 підготовлених для контрабанди мішків бурштину
12:45 31.10.2019
Румунія вп'яте змушена буде подавати кандидата в Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
19:00 05.11.2019
Турецкий лоукостер запустит рейсы Киев-Даламан
17:45 05.11.2019
Турция провела успешное испытание противокорабельной ракеты Atmaca
13:30 05.11.2019
У Туреччині повідомили про затримання сестри вбитого ватажка ІДІЛ
12:45 04.11.2019
Туреччина вимагає від ФРН забрати 20 німецьких бойовиків-ісламістів
Всі новини країни
Украина Украина
21:30 05.11.2019
Терминал ЕВТ обработал рекордное количество судов и грузов за месяц
21:20 05.11.2019
Через будівельні роботи КПВВ «Каланчак» з 7 по 15 листопада не буде пропускати громадян
20:15 05.11.2019
У Криму «суд» 7 листопада розгляне адмінсправу кримськотатарського активіста Аметова / Фото
20:00 05.11.2019
Оккупанты решили ликвидировать Крымсельхознадзор
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд