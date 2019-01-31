Уряд Румунії запропонує в якості єврокомісара члена Європарламенту Зіґфріда Мурешана.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на представників правлячої Національно-ліберальної партії, пише Радіо Свобода.

За словами співрозмовника агентства, листа щодо кандидатури до Брюсселя надішлють пізніше сьогодні, 5 листопада, або вранці у середу.

Напередодні парламент Румунії схвалив склад нового уряду, що дозволило розблокувати процес висунення кандидатури єврокомісара від країни.

У жовтні стало відомо, що Європейська комісія під керівництвом Урсули фон дер Ляєн почне роботу не 1 листопада, як оголошувалося раніше, а 1 грудня. Рішення було ухвалене після того, як європейські законодавці відхилили три кандидатури на посади єврокомісарів від Франції, Угорщини та Румунії, яких запропонувала фон дер Ляєн.