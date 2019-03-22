У Греції врятували туристку, яка два дні плавала в Егейському морі / Фото

20:45 05.11.2019   Греция

У Греції врятували 47-річну жінку, яка майже два дні плавала на надувному гумовому човні в Егейському морі, заявили представники берегової охорони у вівторок, 5 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Жінка, відпочиваючи на вітрильнику біля грецького острова Фолегандрос, сіла на надувний човен близько полудня 1 листопада, щоб поповнити запаси. Через день грецьку владу попередили, що вона зникла безвісти.

Її знайшли на човні в неділю вранці, приблизно за 40 морських миль на південний захід від Фолегандроса, недалеко від острова Крит. У пошуковій операції було задіяно сім суден берегової охорони, три приватні катери, літак та вертоліт.

"Мене здуло, здуло в моїм човні", - сказала жінка в порту Іракліон, на Криті, де її оглянули медики.

Перебуваючи у морі, вона їла цукерки. Місцеві ЗМІ повідомляли, що ця особа - досвідчений матрос з Нової Зеландії.

Фото: Reuters.



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