Кремль називає зустріч нормандської четвірки до кінця року "передчасною"

20:30 05.11.2019   Россия

У Кремлі вважають, що говорити про зустрічі у "нормандському форматі" на рівні глав держав до кінця 2019 року передчасно.

Про це пише ТАСС з посиланням на прессекретаря президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Українська правда.

"Позиція Росії по нормандському формату незмінна і послідовна. Росія і президент Володимир Путін виступають за продовження роботи в нормандському форматі. Хочемо якомога швидше провести саміт, але разом з тим вважаємо, що цей саміт повинен бути добре підготовлений для забезпечення відповідної результативності",  - заявив Песков.

На питання про те, чи можливе проведення саміту до кінця року, Пєсков сказав: "Поки передчасно говорити, поки як і раніше дуже багато питань залишається на порядку денному".

Крім того, російске видання пише, що спікер Путіна відмовився говорити про зміст документа, який може бути прийнятий за підсумками майбутньої зустрічі.

Для зустрічі у нормандському форматі Росія висунула певні умови – підписати "формулу Штайнмаєра", розведення у Золотому та Петрівському.

Українська сторона виконала майже всі умови. Розведення у Петрівському планується згодом у листопаді, за умови 7-денного режиму тиші.

Таким чином, Росія блокує зустріч лідерів країн "нормандської четвірки", за результатами якої сторони можуть підписати документи, важливі для досягнення миру на Донбасі.



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