У Криму «суд» 7 листопада розгляне адмінсправу кримськотатарського активіста Аметова / Фото

20:15 05.11.2019   Крым

В окупованому Криму «Судакський мировий суд» 7 листопада проведе слухання за адміністративним протоколом стосовно голови Судакського регіонального меджлісу, ветерана національного кримськотатарського руху Ільміра Аметова.

В будинку і приміщеннях кафе Аметова російські силовики 27 вересня провели «огляд» і вилучили експонати його приватного музею.

Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook кримський адвокат Ленора Дюльбер, пише Центр журналістських розслідувань.

«Сьогодні нам стало відомо про призначення дати судового слухання за адміністративним протоколом стосовно Аметова І. Г. Нагадаємо, що раніше, 27.09.2019 року, в його будинку був проведений огляд, за результатами якого з його приватного музею було вилучено «ножі», експонати музею», – написала адвокат.

Вона зазначила, що раніше Аметова викликали в місцеве відділення поліції для складання адміністративного протоколу, який так не було складено, оскільки поліцейські «не мали поняття, якою нормою чинного законодавства скористатися».

«Проведена органами експертиза експонатів музею, зафіксувала, що дані «ножі» виготовлені в період середини 19, початку 20 століття. Відповідно до діючих норм, до холодної зброї належать предмети, виготовлені після 1943 року, експонати, вилучені в музеї Аметова Ільвера, до таких не належать», – підкреслила Дюльбер.

Вона додала, що Аметова викликали на 7 листопада об 11:00 в «Судакський мировий суд» і припустила, що «мабуть, на цей раз вже визначилися зі статтею».

27 вересня в окупованому Криму російські силовики провели обшук в будинку і приміщенні кафе, яке належить голові Судакського регіонального меджлісу, ветерана кримськотатарського руху Ільвера Аметова. Після обшуку поліцейські відвезли з собою експонати домашнього музею: старовинну зброю, предмети культури, побуту та історії кримських татар, які Алієв колекціонує понад 20 років. Як обгрунтування для проведення «оперативно-розшукового заходу» російські поліцейські пред’явили розпорядження «міністра внутрішніх справ по Республіці Крим», з якого випливає, що в діях Аметова нібито вбачаються «ознаки діяння, передбаченого ст.ст. 238 ч.1 (виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки) 282.2 ч.1 (організація діяльності екстремістської організації), 280 ч.1 (публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності) КК РФ».
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав обшук, який провели російські силовики у Ільміра Аметова, новим витком репресій щодо кримських татар на півострові.
Слідчі Главку Нацполіції в АРК та Севастополі відкрили кримінальне провадження за фактом проведення незаконних обшуків російськими силовиками в окупованому Криму в усіх помешканнях Ільміра Аметова.


Судак, Ільвер Аметов (в центрі) Фото: Facebook Крымская солидарность.



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