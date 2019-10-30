Т.н. "глава Крыма" Сергей Аксенов подписал указ о ликвидации Службы по земельному и фитосанитарному надзору оккупированного Крыма с 1 января 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на портале крымского оккупационного правительства, пишет Крыминформ.

«Ликвидировать с 1 января 2020 года Службу по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым. Создать ликвидационную комиссию. Утвердить председателем ликвидационной комиссии начальника Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым –главного государственного инспектора по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым – Ана Владимира Борисовича», – говорится в документе.

В указе отмечено, что провести ликвидацию службы необходимо до конца марта 2020 года. «После осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией Службы по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым, обеспечить проведение мероприятий по включению движимого и недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за Службой по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым, в состав казны Республики Крым», – отмечается в указе.

Крымсельхознадзор является исполнительным органом "государственной" власти Крыма. В сентябре 2014 года Совмин оккупантов утвердил положение о Службе по земельному и фитосанитарному надзору. Основными задачами службы являются государственный земельный надзор в отношении земель сельскохозяйственного назначения, осуществление государственного надзора в области семеноводства в отношении семян сельскохозяйственных растений и осуществление карантинной сертификации подкарантинной продукции.