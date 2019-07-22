Дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 (шифр "Варшавянка") Черноморского и Тихоокеанского флотов отремонтируют с применением информационных моделей (ИМ).

Об этом Mil.Press FlotProm рассказал глава Технического управления ВМФ России контр-адмирал Игорь Зварич.

По его словам, освоение инфомоделей для ремонта ДЭПЛ идет под контролем ВМФ.

"Инфомодели флотом востребованы и сейчас осваиваются, – сказал изданию контр-адмирал Игорь Зварич. – Они уже используются на Черноморском флоте, в перспективе то же самое применим на Тихоокеанском флоте при ремонте ДЭПЛ проекта 636.3. Систему ремонта подлодок на ТОФ планируется развернуть на основании полученного на ЧФ опыта".

Он добавил, что по аналогии с ремонтом "Варшавянок" инфомодели используют и при обслуживании ДЭПЛ проекта 677, шифр "Лада".

Флот начал освоение информационных моделей в начале 2019 года. Применение этой технологии ускорит и упростит ремонт ДЭПЛ.

ИМ представляет собой единую базу данных, включающую трехмерные модели корпуса и различных систем ПЛ, а также комплекты конструкторской, рабочей документации и элементы интерактивных электронных технических руководств. Будучи встроенной в часть системы управления техническим обслуживанием и ремонтом подлодок, инфомодель позволяет ускорить процессы, обеспечивающие ремонт и техобслуживание, и сэкономить средства.

Таким образом ИМ в перспективе могут стать частью системы управления жизненным циклом корабля. Информационные модели для ДЭПЛ проекта 636.3 и 677 создали специалисты компании "Новит Про".

Трехмерные модели корпуса, общесудовых систем, кабельных трасс и оборудования ДЭПЛ пр. 636.3, фото: пресс-служба компании "НовИТ ПРО"