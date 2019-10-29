Военнослужащие подразделений войск связи Южного военного округа провели комплексную радиотренировку.

Специалисты организовали устойчивую защищенную связь с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи между пунктом управления и другими абонентами в условиях активной постановки помех средствами радиоэлектронной борьбы условного противника, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Специалисты связи выполнили нормативы по развертыванию, работе и маскировке современных аппаратных станций и комплексов связи как в дневное, так и в ночное время.

Особое внимание было уделено проверке работы коммутационного оборудования и специальной аппаратуры и всех видов связи.

К мероприятиям было привлечено более 1,5 тысячи человек, задействовано около 200 единиц техники, в том числе многоцелевые мобильные комплексы связи «Редут-2УС», станции спутниковой связи семейства «Ливень», радиорелейные станции Р-419 Л1, цифровые радиорелейные станции-аппаратные Р-416ГМ, командно-штабные машины на базе бронетранспортеров.