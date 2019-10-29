ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
|18:15 05.11.2019
|Абхазия
Военнослужащие российской военной базы в Абхазии ликвидировали скрытный лагерь условного незаконного вооруженного формирования (НВФ).
В ходе тактико-специального учения в условиях пересеченной местности разведчики с использованием комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» отработали поисковые действия по определению места нахождения группы условного противника, представленного личным составом соединения, пишет пресс-служба Минобороны РФ.
Обнаружив место дислокации скрытного лагеря в заброшенных строениях, разведчики доложили координаты объекта на командный пункт. Поступил приказ совершить налёт с целью захвата пленных и добычи важных носителей информации. Окружив лагерь и передвигаясь за бронеавтомобилями, разведчики успешно осуществили атаку на застигнутого врасплох противника.
На учении активно использовались подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.
Целью мероприятия являлась подготовка военнослужащих к оперативным действиям в условиях шумовых эффектов и стрессовых ситуаций, а также эффективному применению штатного вооружения и техники.
Помимо этого сообщается, что в рамках празднования Дня военного разведчика военнослужащие российской военной базы в Абхазии на плацу соединения продемонстрировали гостям мероприятия уничтожение блокпоста условного незаконного вооруженного формирования.
А в лесистой части полигона Гудаута разведчики базы организовали статический показ более 40 самодельных средств выживания в экстремальных условиях вдали от цивилизации, в их числе шалаши, двух- и односкатные , силки и капканы для поимки диких животных. Все средства были изготовлены военнослужащими из подручных материалов, легкодоступных в природе.
В частности, при показе возможных жилищ военнослужащие показали «зеркало», сконструировангое в условиях низких температур рядом с шалашом. Зеркало изготавливается из веток деревьев или куска ткани для отражения тепла от костра в сторону лежанки
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