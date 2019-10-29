ЮВО: Горные разведчики провели ночной поиск условных террористов
|17:15 05.11.2019
|Карачаево-Черкесская Республика
С разведчиками горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике, проведено ночное тактико-специальное учение на полигоне Кобу-Баши по поиску условных бандформирований в условиях низких температур.
Удобное расположение горного полигона позволяет выполнять учебно-боевые задачи как в лесной, так и в высокогорной местности, пишет пресс-служба Минобороны России.
В ходе тренировки военнослужащие отработали действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику устройства засад и налетов.
Снайперские пары разведывательного подразделения совершенствовали навыки скрытного передвижения и занятия выгодных позиций для нанесения максимального урона противнику.
Особое внимание в ходе занятия было уделено применению современного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», оснащенного оборудованием системы ГЛОНАСС. Данный комплекс обеспечил военнослужащим речевую радиосвязь, передачу географических координат и текстовых сообщений, фотоснимков и видеоизображений.
В тактико-специальном учении принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц военной техники.
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