С разведчиками горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Карачаево-Черкесской Республике, проведено ночное тактико-специальное учение на полигоне Кобу-Баши по поиску условных бандформирований в условиях низких температур.

Удобное расположение горного полигона позволяет выполнять учебно-боевые задачи как в лесной, так и в высокогорной местности, пишет пресс-служба Минобороны России.

В ходе тренировки военнослужащие отработали действия в составе разведывательных дозоров, способы вывода из строя коммуникаций условного противника, тактику устройства засад и налетов.

Снайперские пары разведывательного подразделения совершенствовали навыки скрытного передвижения и занятия выгодных позиций для нанесения максимального урона противнику.

Особое внимание в ходе занятия было уделено применению современного комплекса разведки, управления и связи «Стрелец», оснащенного оборудованием системы ГЛОНАСС. Данный комплекс обеспечил военнослужащим речевую радиосвязь, передачу географических координат и текстовых сообщений, фотоснимков и видеоизображений.

В тактико-специальном учении принимали участие более 100 военнослужащих, было задействовано до 20 единиц военной техники.